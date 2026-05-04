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“Le altre sul divano a guardarci…”: la frecciata di Kolarov a Napoli e Milan dopo la vittoria dello Scudetto

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“Le altre sul divano a guardarci…”: la frecciata di Kolarov a Napoli e Milan dopo la vittoria dello Scudetto

Aleksandar Kolarov accusa le concorrenti di immobilismo dopo il successo dell’Inter contro il Parma. Lo staff nerazzurro non risparmia critiche alle rivali rimaste passive.

Inter: Kolarov attacca le altre squadre dopo il match con il Parma

Al termine della sfida scudetto vinta contro il Parma, Kolarov in conferenza stampa ha scelto di lanciare una stoccata alle avversarie dell’Inter, Napoli e Milan ovviamente su tutte . Le altre squadre sono rimaste sul divano a guardare, mentre i nerazzurri costruivano il loro percorso. Una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni: le rivali hanno osservato passivamente ciò che accadeva in campo, senza reagire con la giusta tempestività. La critica del membro dello staff di Christian Chivu colpisce direttamente chi non ha saputo stare al passo.

“Dall’inizio abbiamo creduto nel nostro lavoro. I ragazzi sono stati bravissimi, ed è stato bello lavorare con loro. Capitano le sconfitte come l’anno scorso, l’Inter come è stata presentata sembrava un disastro, le altre squadre sono rimaste sul divano a guardare. Poi si può vincere e perdere. Da giugno la squadra si è messa a disposizione, da subito”

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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