“Le altre sul divano a guardarci…”: la frecciata di Kolarov a Napoli e Milan dopo la vittoria dello Scudetto

Aleksandar Kolarov accusa le concorrenti di immobilismo dopo il successo dell’Inter contro il Parma. Lo staff nerazzurro non risparmia critiche alle rivali rimaste passive.
Inter: Kolarov attacca le altre squadre dopo il match con il Parma
Al termine della sfida scudetto vinta contro il Parma, Kolarov in conferenza stampa ha scelto di lanciare una stoccata alle avversarie dell’Inter, Napoli e Milan ovviamente su tutte . Le altre squadre sono rimaste sul divano a guardare, mentre i nerazzurri costruivano il loro percorso. Una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni: le rivali hanno osservato passivamente ciò che accadeva in campo, senza reagire con la giusta tempestività. La critica del membro dello staff di Christian Chivu colpisce direttamente chi non ha saputo stare al passo.
“Dall’inizio abbiamo creduto nel nostro lavoro. I ragazzi sono stati bravissimi, ed è stato bello lavorare con loro. Capitano le sconfitte come l’anno scorso, l’Inter come è stata presentata sembrava un disastro, le altre squadre sono rimaste sul divano a guardare. Poi si può vincere e perdere. Da giugno la squadra si è messa a disposizione, da subito”