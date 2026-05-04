Fallimento Napoli? Collovati risponde in maniera netta: l’ha detto in diretta

Dagli studi de ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’ arrivano opinioni a seguito della vittoria dello Scudetto dell’Inter e, consequenzialmente, della perdita del tricolore da parte degli azzurri. Tra gli ospiti illustri c’è l’ex difensore di Milan e Inter, oltre che della Nazionale, Fulvio Collovati, il quale ha espresso una sua opinione sulla stagione del Napoli e in generale sull’annata delle rivali dei nerazzurri.

Secondo Collovati, l’Inter ha dimostrato di essere la più forte, ma il fattore che ridimensiona la stagione dei partenopei ed in generale il calcio italiano è il fallimento nelle coppe europee, elemento determinante per evidenziare le difficoltà vissute attualmente dal calcio italiano. Queste le parole di Collovati:

“Secondo posto del Napoli? Non sempre si può vincere, indubbiamente l’Inter è la squadra più forte. Due mesi fa dissi che l’Inter vinceva con 15 punti di vantaggio, l’Inter è la più forte. Poi Juve e Milan sono da ricostruire con il futuro di Allegri in bilico. Tutte quelle dietro lottano per il quarto posto e quindi il secondo posto è un ottimo risultato. La parola fallimento è esagerata, ma è un fallimento del calcio italiano che non c’è una squadra italiana nelle prime 8 nelle coppe. Questo è un fallimento”.