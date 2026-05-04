“A Milano si lavora il lunedì, a Napoli si sono presi due giorni di ferie”, il commento di Sabatini sulla festa scudetto divide il web

Sandro Sabatini scatena la polemica a Mediaset con un paragone discutibile tra le celebrazioni scudetto di Inter e Napoli, alimentando stereotipi geografici su lavoro e ozio.

Sabatini e la frase su Napoli: il commento a Pressing

Durante la trasmissione Pressing su Mediaset, il giornalista ha commentato le diverse modalità di festeggiamento dello scudetto tra le due città. La battuta non è passata inosservata: “A Milano si lavora, invece a Napoli si sono presi due giorni di ferie“. Monica Bertini ha subito richiamato il collega in studio, ma Sabatini ha ribadito il concetto ridendo, confermando la volontà del messaggio.

Il contesto della dichiarazione riguarda la vittoria dell’Inter sul Parma, che ha regalato ai nerazzurri il ventunesimo scudetto della loro storia. Le celebrazioni in Piazza Duomo a Milano hanno naturalmente spinto a confronti con i festeggiamenti partenopei dello scorso anno, quando i tifosi azzurri hanno animato le strade della città per giorni interi.

Napoli e Milano: quando il paragone diventa stereotipo

La frase di Sabatini ripropone un cliché consolidato nel dibattito pubblico italiano, dove Milano viene associata alla produttività e Napoli all’assenza di impegno lavorativo. Questo schema narrativo ignora completamente le differenze strutturali tra città che hanno storie economiche, demografiche e sociali radicalmente diverse. Non è una questione di “mentalità”, ma di contesti oggettivi.

La reazione sui social network è stata immediata. Utenti e commentatori hanno sottolineato come il ragionamento di Sabatini ripeta automaticamente stereotipi geografici senza alcuna base fattuale. La risposta di Monica Bertini rappresenta l’unica voce critica rimasta in studio, evidenziando come certi giudizi meritino di essere contestati direttamente.

Il dibattito sulle celebrazioni scudetto tra le due città continua a polarizzare il discorso pubblico, trasformando una semplice differenza nelle modalità di festa in una questione di valori e abitudini lavorative. Sabatini ha scelto di alimentare questa narrazione piuttosto che analizzarla criticamente, confermando un approccio comunicativo che privilegia il cliché alla riflessione.