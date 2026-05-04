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“A Milano si lavora il lunedì, a Napoli si sono presi due giorni di ferie”, il commento di Sabatini sulla festa scudetto divide il web

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“A Milano si lavora il lunedì, a Napoli si sono presi due giorni di ferie”, il commento di Sabatini sulla festa scudetto divide il web
Sandro Sabatini e i giocatori del Napoli che festeggiano lo scudetto 2024/2025
Sabatini e Di Lorenzo con lo Scudetto

Sandro Sabatini scatena la polemica a Mediaset con un paragone discutibile tra le celebrazioni scudetto di Inter e Napoli, alimentando stereotipi geografici su lavoro e ozio.

Sabatini e la frase su Napoli: il commento a Pressing

Durante la trasmissione Pressing su Mediaset, il giornalista ha commentato le diverse modalità di festeggiamento dello scudetto tra le due città. La battuta non è passata inosservata: “A Milano si lavora, invece a Napoli si sono presi due giorni di ferie“. Monica Bertini ha subito richiamato il collega in studio, ma Sabatini ha ribadito il concetto ridendo, confermando la volontà del messaggio.

Il contesto della dichiarazione riguarda la vittoria dell’Inter sul Parma, che ha regalato ai nerazzurri il ventunesimo scudetto della loro storia. Le celebrazioni in Piazza Duomo a Milano hanno naturalmente spinto a confronti con i festeggiamenti partenopei dello scorso anno, quando i tifosi azzurri hanno animato le strade della città per giorni interi.

Scudetto Inter
Tifosi Inter festeggiano in Piazza Duomo lo scudetto. Fonte: ANSA

Napoli e Milano: quando il paragone diventa stereotipo

La frase di Sabatini ripropone un cliché consolidato nel dibattito pubblico italiano, dove Milano viene associata alla produttività e Napoli all’assenza di impegno lavorativo. Questo schema narrativo ignora completamente le differenze strutturali tra città che hanno storie economiche, demografiche e sociali radicalmente diverse. Non è una questione di “mentalità”, ma di contesti oggettivi.

La reazione sui social network è stata immediata. Utenti e commentatori hanno sottolineato come il ragionamento di Sabatini ripeta automaticamente stereotipi geografici senza alcuna base fattuale. La risposta di Monica Bertini rappresenta l’unica voce critica rimasta in studio, evidenziando come certi giudizi meritino di essere contestati direttamente.

Il dibattito sulle celebrazioni scudetto tra le due città continua a polarizzare il discorso pubblico, trasformando una semplice differenza nelle modalità di festa in una questione di valori e abitudini lavorative. Sabatini ha scelto di alimentare questa narrazione piuttosto che analizzarla criticamente, confermando un approccio comunicativo che privilegia il cliché alla riflessione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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