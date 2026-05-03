Napoli riconosce il titolo dell’Inter: arriva il messaggio di congratulazioni

L’Inter alza il ventunesimo scudetto della sua storia. Il club partenopeo non esita a riconoscere il merito della rivale con un messaggio diretto sui social. Una sorta di passaggio di consegna.

Inter campione: il gesto del Napoli dopo la lotta serrata

La vittoria per 2-0 sul Parma chiude definitivamente i conti per i nerazzurri. Gli azzurri, che hanno conteso il titolo fino agli ultimi istanti della stagione, decidono di pubblicamente congratularsi con la squadra vincente. Un gesto che sottolinea la correttezza sportiva tra le due società, pur nella competizione spietata che le caratterizza. Il messaggio del Napoli su X:

“Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto“.

La stagione appena conclusa ha visto il Napoli inseguire l’Inter per molte giornate. La pressione costante del club campano ha mantenuto alta l’attenzione fino alla fine, costringendo i nerazzurri a non abbassare mai la guardia. La competizione diretta ha definito il carattere dell’intero campionato, con entrambe le squadre che hanno mostrato qualità e determinazione.

Il messaggio della SSC Napoli rappresenta la consapevolezza della forza dell’avversario e la capacità di accettare l’esito finale con dignità sportiva. In una stagione dove il margine di errore è stato minimo, il club partenopeo dimostra maturità nel riconoscere il valore di chi ha avuto la meglio.

L’Inter si conferma ancora una volta come forza dominante del calcio italiano. Per il Napoli, questa stagione rimane comunque significativa per aver mantenuto la competizione viva fino all’ultimo respiro, consolidando il proprio ruolo come principale antagonista nel campionato di Serie A.