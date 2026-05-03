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Napoli-Bologna, Di Lorenzo ma non solo: il punto dall’infermeria

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Napoli-Bologna, Di Lorenzo ma non solo: il punto dall’infermeria
Napoli, Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo
Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo nel corso della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea

Di Lorenzo, come rivela Il Mattino, giocherà contro il Bologna: il capitano azzurro torna a disposizione dopo l’infortunio, anche se ancora fasciato. Conte lo impiega dalla panchina o dal primo minuto, dipende dalle condizioni.

Di Lorenzo: il ritorno graduale del capitano

Il difensore ha già ripreso ad allenarsi a Como durante la sosta. La fasciatura visibile non frena il rientro, segnale che il recupero procede secondo i piani. Conte non ha fretta di spingerlo oltre i limiti: l’estate e la preparazione a Dimaro rappresentano il vero obiettivo della riabilitazione. La sfida con il Bologna diventa occasione per testare la gamba in partita, ma senza rischi inutili.

Non è una scelta dettata dall’urgenza. Il Napoli non ha competizioni internazionali in ballo e il campionato non prevede match decisivi. Di Lorenzo vuole tornare a sentire il campo prima della pausa, una questione di fiducia psicologica oltre che fisica. Se inizierà dalla panchina e entrerà nella ripresa, avrà comunque raggiunto l’obiettivo: disputare minuti ufficiali.

Vergara e Neres: la stessa strategia conservativa

Lo stesso approccio riguarda gli altri due infortunati. Lunedì nel posticipo entrambi potrebbero aggregarsi al gruppo, ma nessuno dei due ha fretta. Vergara e Neres potranno già partecipare agli allenamenti dalla ripresa, ma la partita con il Bologna rappresenta un banco di prova facoltativo.

La mentalità di Conte è chiara: meglio avere giocatori al 100% a luglio che affrettare rientri a maggio. Tuttavia, gli stessi calciatori sentono il bisogno di scendere in campo, di muoversi con la squadra, di ritrovare ritmo e confidenza. È una questione di equilibrio tra cautela medica e desiderio di competizione. Chi rientrerà avrà il via libera, ma senza forzature.

La disponibilità di Di Lorenzo, Vergara e Neres cambia poco in termini di emergenza, ma molto in ottica futura. Averli gradualmente reintegrati significa affrontare giugno e la preparazione estiva con un organico più completo e psicologicamente sereno. Dimaro li aspetta in forma.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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