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Napoli, un talento azzurro lascerà a zero in estate: arriva la conferma

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Napoli, un talento azzurro lascerà a zero in estate: arriva la conferma
Antonio Cimmaruta lascia il Napoli a parametro zero. Foto: SpazioNapoli
Antonio Cimmaruta in maglia Napoli di spalle, simbolo dell'addio a parametro zero in estate

Antonio Cimmaruta abbandona il Napoli in estate a parametro zero: il centrocampista classe 2007 non rinnova e diversi club di Serie B e Lega Pro lo hanno nel mirino.

Cimmaruta: il rinnovo che non arriva

La Primavera azzurra perde un altro giovane talento. Il mediano non ha trovato l’accordo con il club partenopeo per prolungare il contratto in scadenza, costringendolo a cercare una nuova destinazione. La mancanza di intesa rappresenta una scelta consapevole di entrambe le parti, poiché il Napoli ha deciso di non trattenere il giocatore alle sue condizioni. Le strade si dividono senza drammi: il centrocampista avrà l’opportunità di continuare la sua crescita altrove, mentre il Napoli libera uno slot nel proprio vivaio.

Antonio Cimmaruta in divisa Napoli durante l'allenamento al centro sportivo
Antonio Cimmaruta in campo con il Napoli. Foto: SpazioNapoli

Dove può andare Cimmaruta

Secondo quanto rivela Nicolò Schira, esperto di mercato, “Antonio Cimmaruta andrà via dal Napoli in estate a parametro zero. Sul mediano c’è l’interesse di alcuni club di Serie B e Lega Pro”. La formula di svincolo gratuito lo rende appetibile per le società cadette, che potranno tesserarlo senza oneri economici.

Quale categoria sceglierà Cimmaruta? La decisione dipenderà dal progetto presentato e dalle garanzie di utilizzo. Un club di Serie B competitivo offre visibilità superiore, mentre la Serie C potrebbe garantire continuità nel minutaggio. Il mediano valuterà entrambe le opzioni prima di firmare il prossimo contratto. Cimmaruta avrà l’estate per trovare la squadra giusta dove proseguire la propria formazione, lontano dal capoluogo campano ma con l’obiettivo di tornare protagonista in categorie superiori.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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