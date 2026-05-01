Napoli, un talento azzurro lascerà a zero in estate: arriva la conferma

Antonio Cimmaruta abbandona il Napoli in estate a parametro zero: il centrocampista classe 2007 non rinnova e diversi club di Serie B e Lega Pro lo hanno nel mirino.
Cimmaruta: il rinnovo che non arriva
La Primavera azzurra perde un altro giovane talento. Il mediano non ha trovato l’accordo con il club partenopeo per prolungare il contratto in scadenza, costringendolo a cercare una nuova destinazione. La mancanza di intesa rappresenta una scelta consapevole di entrambe le parti, poiché il Napoli ha deciso di non trattenere il giocatore alle sue condizioni. Le strade si dividono senza drammi: il centrocampista avrà l’opportunità di continuare la sua crescita altrove, mentre il Napoli libera uno slot nel proprio vivaio.
Dove può andare Cimmaruta
Secondo quanto rivela Nicolò Schira, esperto di mercato, “Antonio Cimmaruta andrà via dal Napoli in estate a parametro zero. Sul mediano c’è l’interesse di alcuni club di Serie B e Lega Pro”. La formula di svincolo gratuito lo rende appetibile per le società cadette, che potranno tesserarlo senza oneri economici.
Quale categoria sceglierà Cimmaruta? La decisione dipenderà dal progetto presentato e dalle garanzie di utilizzo. Un club di Serie B competitivo offre visibilità superiore, mentre la Serie C potrebbe garantire continuità nel minutaggio. Il mediano valuterà entrambe le opzioni prima di firmare il prossimo contratto. Cimmaruta avrà l’estate per trovare la squadra giusta dove proseguire la propria formazione, lontano dal capoluogo campano ma con l’obiettivo di tornare protagonista in categorie superiori.