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Napoli, novità Noa Lang: c’è la decisione del Galatasaray

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Napoli, novità Noa Lang: c’è la decisione del Galatasaray
Noa Lang in campo con la maglia del Galatasaray (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
Il Galatasaray trattiene Noa Lang

Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli a giugno. Il Galatasaray non intende pagare i 30 milioni fissati nel contratto e chiede uno sconto drastico: 18-20 milioni, bonus inclusi.

Lang al Napoli: la decisione dipende da Conte

Giovanni Manna dovrà decidere entro poche settimane se accettare la proposta turca ridotta o riportare l’olandese alla base. La scelta non è tecnica, ma strategica. Se Antonio Conte rimane allenatore del Napoli, la cessione di Lang diventa quasi scontata: il mister salentino non lo ha mai considerato centrale nel progetto e lo ha tenuto spesso in panchina durante la stagione.

Il prestito al Galatasaray era stato pensato come soluzione temporanea per fare esperienza. Invece, il club giallorosso ha manifestato interesse nel riscattarlo, ma non alle cifre inizialmente concordate. La riduzione di 10 milioni rappresenta un segnale chiaro: il Galatasaray valuta Lang meno di quanto il Napoli pretenda. De Laurentiis dovrà scegliere tra incassare subito una cifra minore oppure rischiare di riportare il calciatore a Napoli senza garanzie di utilizzo futuro.

Quale scenario per l’attaccante olandese?

Il calciomercato del Napoli ruota intorno a queste valutazioni. Manna sta già progettando le operazioni in entrata e uscita per la prossima stagione. Lang rappresenta una delle pedine da sistemare prima di costruire il nuovo progetto. La cifra che il club ricaverà dalla sua cessione influenzerà direttamente il budget disponibile per i rinforzi.

Entro giugno la situazione di Noa Lang avrà una soluzione definitiva. Il Galatasaray attenderà la risposta del Napoli sulla riduzione a 20 milioni, consapevole che De Laurentiis non cederà facilmente sulla valutazione iniziale. Nel calciomercato del Napoli, questa partita è ancora aperta.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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