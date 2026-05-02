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Napoli, ansia McTominay? Cosa filtra dopo la botta presa in campo contro il Como

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Napoli, ansia McTominay? Cosa filtra dopo la botta presa in campo contro il Como
McTominay in campo
McTominay in campo

Il match tra Como e Napoli è diventato decisamente più fisico nel corso secondo tempo, soprattutto dopo la botta forte presa da McTominay per un intervento che è costato un pesante cartellino giallo a Ramon. Ecco cosa filtra sulle condizioni dello scozzese dopo lo scontro di gioco.

McTominay prende una botta forte contro il Como: cosa filtra da bordocampo

Tommaso Turci, da bordocampo per ‘Dazn’, ha riferito che:

È apparso subito molto dolorante anche se poi ha continuato, ma si è mossa subito tutta la panchina. Sono state fatte valutazioni perché la botta che McTominay ha preso è stata forte”.

Lo scozzese però è poi rimasto in campo e ha continuato a giocare nonostante appunto la botta forte. Conte gli ha anche chiesto se volesse essere sostituito, con Elmas già pronto per subentrare, ma l’azzurro è rimasto in campo e ha continuato a correre e a giocare senza particolari problemi.

Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise con tessera n. 184935 dal 31 luglio del 2023, da sempre appassionata del mondo dello sport e della scrittura. Con il tempo ho imparato a mettermi in gioco anche nel mondo dello streaming e dei social. Quello che dapprima era solo un divertimento, è così diventato un vero e proprio lavoro.

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