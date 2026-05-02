Napoli, ansia McTominay? Cosa filtra dopo la botta presa in campo contro il Como

Il match tra Como e Napoli è diventato decisamente più fisico nel corso secondo tempo, soprattutto dopo la botta forte presa da McTominay per un intervento che è costato un pesante cartellino giallo a Ramon. Ecco cosa filtra sulle condizioni dello scozzese dopo lo scontro di gioco.

McTominay prende una botta forte contro il Como: cosa filtra da bordocampo

Tommaso Turci, da bordocampo per ‘Dazn’, ha riferito che:

“È apparso subito molto dolorante anche se poi ha continuato, ma si è mossa subito tutta la panchina. Sono state fatte valutazioni perché la botta che McTominay ha preso è stata forte”.

Lo scozzese però è poi rimasto in campo e ha continuato a giocare nonostante appunto la botta forte. Conte gli ha anche chiesto se volesse essere sostituito, con Elmas già pronto per subentrare, ma l’azzurro è rimasto in campo e ha continuato a correre e a giocare senza particolari problemi.