Novità Neres-Vergara: cambiano i tempi di recupero? Un match nel mirino

David Neres e Antonio Vergara accelerano per il recupero: entrambi potranno essere convocati per la sfida contro il Bologna dell’11 maggio, secondo quanto rivela ‘Tuttosport’.
Neres: dieci giorni di lavoro individuale, cosa filtra sul ritorno in campo
L’esterno brasiliano ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno circa dieci giorni fa dopo l’intervento alla caviglia. I tempi di recupero seguono il cronoprogramma stabilito dallo staff medico azzurro. La sua presenza contro i rossoblù non è ancora certa, ma i segnali provenienti da Castel Volturno sono incoraggianti.
Conte avrà a disposizione una soluzione offensiva aggiuntiva nel momento più delicato della stagione, con gli azzurri ancora in lotta per obiettivi importanti.
Vergara: la fascia plantare migliora, Bologna nel mirino
Il difensore è fermo dal 6 marzo a causa di una lesione distrattiva alla fascia plantare del piede sinistro. Il suo recupero procede regolarmente secondo i protocolli previsti. La convocazione per la partita di lunedì 11 maggio rappresenta un obiettivo concreto e non più una semplice ipotesi.
Quale impatto avranno sul finale di stagione? Due rientri contemporanei aumenterebbero significativamente la profondità della rosa azzurra proprio quando serve. Conte potrebbe variare gli assetti tattici, alternare i giocatori e dosare meglio gli sforzi negli ultimi turni. La spinta offensiva di Neres e la solidità di Vergara sono elementi che mancano da settimane e il loro reintegro cambierebbe gli equilibri della squadra.