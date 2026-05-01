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Novità Neres-Vergara: cambiano i tempi di recupero? Un match nel mirino

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Novità Neres-Vergara: cambiano i tempi di recupero? Un match nel mirino
Recupero Neres e Vergara
Recupero Neres e Vergara

David Neres e Antonio Vergara accelerano per il recupero: entrambi potranno essere convocati per la sfida contro il Bologna dell’11 maggio, secondo quanto rivela ‘Tuttosport’.

Neres: dieci giorni di lavoro individuale, cosa filtra sul ritorno in campo

L’esterno brasiliano ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno circa dieci giorni fa dopo l’intervento alla caviglia. I tempi di recupero seguono il cronoprogramma stabilito dallo staff medico azzurro. La sua presenza contro i rossoblù non è ancora certa, ma i segnali provenienti da Castel Volturno sono incoraggianti.

Conte avrà a disposizione una soluzione offensiva aggiuntiva nel momento più delicato della stagione, con gli azzurri ancora in lotta per obiettivi importanti.

David Neres in campo con la maglia del Napoli

Vergara: la fascia plantare migliora, Bologna nel mirino

Il difensore è fermo dal 6 marzo a causa di una lesione distrattiva alla fascia plantare del piede sinistro. Il suo recupero procede regolarmente secondo i protocolli previsti. La convocazione per la partita di lunedì 11 maggio rappresenta un obiettivo concreto e non più una semplice ipotesi.

Quale impatto avranno sul finale di stagione? Due rientri contemporanei aumenterebbero significativamente la profondità della rosa azzurra proprio quando serve. Conte potrebbe variare gli assetti tattici, alternare i giocatori e dosare meglio gli sforzi negli ultimi turni. La spinta offensiva di Neres e la solidità di Vergara sono elementi che mancano da settimane e il loro reintegro cambierebbe gli equilibri della squadra.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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