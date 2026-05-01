Mercato Napoli, saranno cinque i colpi estivi: svelati chi saranno gli acquisti

Nicolò Schira rivela il piano del Napoli per il calciomercato estivo: cinque acquisti specifici per rinforzare la rosa partenopea nei reparti ritenuti prioritari dalla dirigenza.
Napoli, i cinque ruoli nel mirino per giugno
La società azzurra ha già tracciato la mappa degli interventi necessari. Terzino destro, difensore centrale, centrocampista, ala e attaccante: questi i profili che il Napoli intende portare a Napoli nella prossima finestra estiva. Non si tratta di una lista generica, ma di una strategia costruita con precisione, pensata per colmare le lacune della rosa attuale senza stravolgere l’assetto tattico consolidato.
La pianificazione arriva in una fase cruciale della stagione. Gli azzurri continuano a inseguire obiettivi importanti sul campo, ma la dirigenza non distoglie lo sguardo dal futuro. La scelta di intervenire su cinque settori diversi testimonia una volontà di equilibrio: non si punta al grande colpo isolato, bensì a un rinforzo complessivo e diffuso.
Strategie di mercato: profondità e esperienza
Viene facile provare ad ipotizzare l’identità di questi acquisti. Come terzino destro, è probabile un ritorno di fiamma per Juanlu, soprattutto in caso di retrocessione del Siviglia. In difesa, un nome che stuzzica la dirigenza azzurra è quello di Mario Gila, ma potrebbe tornare d’attualità anche la pista Scalvini. A centrocampo, le opportunità principali potrebbero essere Frattesi e Pellegrini. Per l’attacco, infine, come punta si è chiacchierato negli ultimi giorni di una possibile offerta per Pinamonti, mentre per l’ala stuzzica la pista Alajbjegovic.