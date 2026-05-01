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Lukaku-Milan? Un ostacolo può bloccare tutto: c’è un altro club alla finestra

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Lukaku-Milan? Un ostacolo può bloccare tutto: c’è un altro club alla finestra
Momento di gioco del Napoli. Fonte: ANSA
Lukaku in azione con la maglia del Napoli

Romelu Lukaku e il Milan non starebbero trovando l’intesa economica: secondo ‘Tuttosport’, l’ingaggio di 8 milioni netti annui del belga è fuori dai parametri rossoneri, dove nessun giocatore percepisce questa cifra come base fissa.

Lukaku-Milan: lo stipendio che fa saltare l’affare

L’operazione tra Napoli e Milan per un eventuale trasferimento di Lukaku rimane bloccata da un ostacolo concreto. Come rivela ‘Tuttosport’, il centravanti belga guadagna cifre che il club rossonero non intende raggiungere.

“Sarebbe necessario un passo importante da parte del giocatore per ridursi lo stipendio”

sottolinea il quotidiano torinese. Senza una riduzione significativa dell’ingaggio, il Milan non può procedere. I rossoneri stanno perciò valutando alternative parallele.

L’attaccante belga rimane una carta interessante solo se le condizioni economiche cambiano radicalmente. Finché ciò non accade, il Milan guarda altrove con maggiore concretezza.

Lukaku rammaricato in partita
Lukaku parlerà a fine stagione

Il Galatasaray osserva: la mossa della Turchia su Lukaku

Nel mentre dalla Turchia arrivano segnali di movimento. Il Galatasaray monitora Lukaku con attenzione particolare. Il club turco rappresenta un’alternativa concreta all’Europa, con capacità economiche che potrebbero sorprendere.

L’Arabia Saudita, invece, non scalda particolarmente il belga: è una strada che appare meno attraente rispetto alle opzioni europee. La situazione di Lukaku si complica mano a mano. Il Milan non cede sui parametri salariali, il Napoli valuta le mosse successive, il Galatasaray aspetta il momento giusto.

L’attaccante belga si trova in una posizione di stallo, dove il suo ingaggio diventa il vero protagonista della trattativa. Nelle prossime settimane, Lukaku dovrà scegliere tra accettare una riduzione dello stipendio per il Milan o ascoltare proposte dalla Turchia. Il Napoli intanto attende chiarimenti su questa situazione, che potrebbe influenzare gli equilibri dell’intera campagna trasferimenti.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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