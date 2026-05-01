Lukaku-Milan? Un ostacolo può bloccare tutto: c’è un altro club alla finestra

Romelu Lukaku e il Milan non starebbero trovando l’intesa economica: secondo ‘Tuttosport’, l’ingaggio di 8 milioni netti annui del belga è fuori dai parametri rossoneri, dove nessun giocatore percepisce questa cifra come base fissa.
Lukaku-Milan: lo stipendio che fa saltare l’affare
L’operazione tra Napoli e Milan per un eventuale trasferimento di Lukaku rimane bloccata da un ostacolo concreto. Come rivela ‘Tuttosport’, il centravanti belga guadagna cifre che il club rossonero non intende raggiungere.
“Sarebbe necessario un passo importante da parte del giocatore per ridursi lo stipendio”
sottolinea il quotidiano torinese. Senza una riduzione significativa dell’ingaggio, il Milan non può procedere. I rossoneri stanno perciò valutando alternative parallele.
L’attaccante belga rimane una carta interessante solo se le condizioni economiche cambiano radicalmente. Finché ciò non accade, il Milan guarda altrove con maggiore concretezza.
Il Galatasaray osserva: la mossa della Turchia su Lukaku
Nel mentre dalla Turchia arrivano segnali di movimento. Il Galatasaray monitora Lukaku con attenzione particolare. Il club turco rappresenta un’alternativa concreta all’Europa, con capacità economiche che potrebbero sorprendere.
L’Arabia Saudita, invece, non scalda particolarmente il belga: è una strada che appare meno attraente rispetto alle opzioni europee. La situazione di Lukaku si complica mano a mano. Il Milan non cede sui parametri salariali, il Napoli valuta le mosse successive, il Galatasaray aspetta il momento giusto.
L’attaccante belga si trova in una posizione di stallo, dove il suo ingaggio diventa il vero protagonista della trattativa. Nelle prossime settimane, Lukaku dovrà scegliere tra accettare una riduzione dello stipendio per il Milan o ascoltare proposte dalla Turchia. Il Napoli intanto attende chiarimenti su questa situazione, che potrebbe influenzare gli equilibri dell’intera campagna trasferimenti.