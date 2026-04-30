L’azzurro in prestito ha deluso e non verrà riscatto: futuro già scritto al Napoli!

Jesper Lindstrom farà ritorno a Napoli al termine della stagione, ma non per restare. L’attaccante danese, acquistato per 25 milioni di euro, non ha mai trovato spazi nell’ambiente azzurro e continua a deludere anche in Germania.

Lindstrom al Wolfsburg: il prestito che non ha funzionato

Secondo quanto rivela Tuttomercatoweb, la seconda esperienza in prestito del giocatore danese non ha prodotto i risultati sperati. L’ex Eintracht non ha inciso nel campionato tedesco, confermando il trend negativo che lo caratterizza da quando veste la maglia del Napoli. La soluzione temporanea al Wolfsburg rappresenta soltanto un rinvio della decisione, non una risoluzione definitiva della questione.

L’investimento iniziale dei partenopei appare oggi completamente vanificato. Lindstrom non ha mai trovato continuità tattica né fiducia da parte degli allenatori che si sono susseguiti. Le presenze frammentarie, gli errori tecnici ripetuti e l’incapacità di adattarsi agli schemi di gioco hanno trasformato il danese in un elemento marginale del progetto. La sua permanenza a Napoli diventa sempre più una questione gestionale che sportiva.

Il ritorno estivo: una nuova soluzione temporanea in arrivo

A fine stagione l’attaccante rientrerà nel capoluogo campano, ma solo formalmente. L’intenzione della società azzurra è quella di cercare un’altra piazza – definitiva – dove Lindstrom possa trovare spazio e ritmo partita. Conte non lo considera parte del progetto e il calciomercato estivo sarà cruciale per individuare la destinazione giusta.

La strategia del Napoli è chiara: non investire ulteriormente in un giocatore che non ha rispettato le aspettative. Piuttosto che rischiare un’altra stagione deludente, la dirigenza azzurra punterà a piazzarlo altrove, possibilmente presso un club che possa garantire continuità.

Il prossimo mercato estivo vedrà il calciomercato Napoli muoversi attorno a questa situazione: Lindstrom rientrerà dal Wolfsburg solo per essere ceduto nuovamente. La sequenza di prestiti rappresenta l’ammissione di un errore valutativo che il club intende gestire senza ulteriori danni economici.