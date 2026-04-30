Ha fatto impazzire l’Italia, adesso lo vuole il Napoli: passi in avanti nella trattativa

Il Napoli pensa alla prossima stagione e non solo. Il futuro è alle porte e la programmazione è essenziale per pianificare i successi della società partenopea. Servono giocatori pronti a fare la differenza, ma anche profili futuribili che possono garantire un apporto a lungo termine. Per questo motivo, la dirigenza azzurra pensa a Kerim Alajbegovic, pupillo della Bosnia Erzegovina.

Alajbegovic-Napoli: trattativa concreta

In Italia abbiamo imparato a conoscere Alajbegovic, purtroppo, nella sfida che è costata la terza esclusione consecutiva dai Mondiali alla Nazionale. Il Napoli sarebbe una delle società interessate al classe 2007 che verrà riscattato dal Bayer Leverkusen in estate. Il club tedesco potrebbe decidere di tenerlo o di fare plusvalenza:

“La possibilità di vederlo in Italia è sicuramente concreta. Io terrei sott’occhio soprattutto il Napoli. C‘è un interesse da parte dell’Inter, è un giocatore apprezzato dalla Roma quindi è ancora una corsa aperta, anche con dei club stranieri. Però l’Italia ad Alajbegovic piace tanto e nel borsino di oggi il Napoli è la squadra che si sta muovendo con un po’ più decisione. Ha presentato il proprio progetto tecnico al giocatore.”

Passi in avanti, dunque. Il discorso è aperto e si fa sempre più interessante.