Napoli, il futuro di De Bruyne oltre il campo: c’è l’indizio sulla permanenza?

De Bruyne continua a stare bene a Napoli, ma il suo futuro resta congelato fino a dopo il Mondiale. Secondo Sky Sport, il belga ha iniziato a vivere la città anche con la famiglia, rendendo concreta l’ipotesi di un altro anno in azzurro rispetto al contratto attuale.

De Bruyne a Napoli: la famiglia lo radica in città

Il giocatore non è più una presenza temporanea. La convivialità con l’ambiente napoletano ha cambiato la percezione del suo soggiorno: non è più solo questione di calcio, ma di adattamento personale. Come rivela Sky Sport, attraverso il giornalista Francesco Modugno inviato a Castel Volturno, “lui sta bene qui, in città, comincia a viverla anche con la famiglia”. Questo elemento trasforma il discorso da puramente tecnico a umano. La stabilità domestica influisce sulla decisione di restare o partire, e al momento il saldo è positivo per il Napoli.

L’ipotesi di una permanenza è forte e concreta, ma subordinata a valutazioni che avverranno in primavera. Le parti non affronteranno il tema fino a dopo il Mondiale, quando il quadro sarà più nitido. Napoli vorrebbe trattenere De Bruyne per un’altra stagione secondo quanto previsto dal contratto: una scelta di vita, non solo di mercato.