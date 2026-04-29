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Napoli, il futuro di De Bruyne oltre il campo: c’è l’indizio sulla permanenza?

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Napoli, il futuro di De Bruyne oltre il campo: c’è l’indizio sulla permanenza?
Esultanza durante una partita del Napoli. Foto: ANSA
Calciatore belga in esultanza con maglia Napoli azzurra durante una partita

De Bruyne continua a stare bene a Napoli, ma il suo futuro resta congelato fino a dopo il Mondiale. Secondo Sky Sport, il belga ha iniziato a vivere la città anche con la famiglia, rendendo concreta l’ipotesi di un altro anno in azzurro rispetto al contratto attuale.

De Bruyne a Napoli: la famiglia lo radica in città

Il giocatore non è più una presenza temporanea. La convivialità con l’ambiente napoletano ha cambiato la percezione del suo soggiorno: non è più solo questione di calcio, ma di adattamento personale. Come rivela Sky Sport, attraverso il giornalista Francesco Modugno inviato a Castel Volturno, “lui sta bene qui, in città, comincia a viverla anche con la famiglia”. Questo elemento trasforma il discorso da puramente tecnico a umano. La stabilità domestica influisce sulla decisione di restare o partire, e al momento il saldo è positivo per il Napoli.

L’ipotesi di una permanenza è forte e concreta, ma subordinata a valutazioni che avverranno in primavera. Le parti non affronteranno il tema fino a dopo il Mondiale, quando il quadro sarà più nitido. Napoli vorrebbe trattenere De Bruyne per un’altra stagione secondo quanto previsto dal contratto: una scelta di vita, non solo di mercato.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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