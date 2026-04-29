Napoli, Hojlund da paura in questa stagione: il dato arrivato è strepitoso!

Rasmus Hojlund entra nella top 15 mondiale secondo il CIES Football Observatory: l’attaccante del Napoli raddoppia il suo valore di mercato e si piazza secondo in Italia, alle spalle solo di Kenan Yıldız.

Hojlund, una delle stelle della Serie A

Il danese ha compiuto un balzo impressionante nelle valutazioni internazionali. Il CIES, osservatorio di riferimento per le stime di mercato nel calcio mondiale, lo colloca tra i quindici migliori talenti globali per potenziale economico. Un riconoscimento che non è meramente statistico: riflette il peso crescente che Hojlund ha acquisito nel campionato italiano e le sue prospettive ai massimi livelli.

La graduatoria mondiale del CIES racconta una storia precisa. Hojlund figura tra nomi di assoluto rilievo internazionale, confermando che il Napoli ha operato una scelta di mercato azzeccata. Il giocatore non è più una scommessa: è una certezza in costruzione. La sua quotazione è raddoppiata rispetto alle valutazioni precedenti, segnale tangibile di come il calcio europeo lo percepisca oggi.

Italia: solo Yıldız davanti a Hojlund

Qual è il valore effettivo dell’attaccante azzurro? Il CIES lo stima tra i 91 e i 106 milioni di euro, cifra che lo posiziona secondo nella Serie A dietro solo il talento della Juventus, che varia tra 122 e 141. Questo dato assume peso particolare considerando il panorama del campionato italiano, dove pochi giocatori mantengono quotazioni di questo livello.

Erling Haaland al Manchester City rimane il riferimento globale con 212-246 milioni, ma la presenza di Hojlund (alla tredicesima posizione) lo colloca in una categoria d’élite.

Crescita esponenziale: cosa significa per il futuro

Il raddoppio del valore non è casuale. Hojlund ha dimostrato di saper incidere in Serie A con continuità, trasformando i gol in protagonismo tattico, offrendo un preziosissimo supporto alla squadra.

Il Napoli ha costruito il suo attacco intorno a lui, e questa scelta organizzativa ha amplificato il suo impatto competitivo. Non è uno status symbol: è la conferma di una crescita reale, misurata dai dati concreti della stagione.