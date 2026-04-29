Milinkovic-Savic allo scoperto: “Ho un rimpianto sulla stagione…”, poi su tifosi e Como

Vanja Milinkovic-Savic ha scoperto l’intensità del tifo del Napoli durante questa stagione. Il portiere serbo, intervistato a Radio CRC, ha rivelato una sorpresa inaspettata sulla passione dei tifosi partenopei, senza tralasciare un rammarico importante.

Napoli, le difficoltà della stagione e il grande rammarico

La stagione degli azzurri non è stata priva di ostacoli, ma il portiere serbo ritiene che il percorso sia stato comunque positivo complessivamente. “Chiaramente le difficoltà ci sono state in questa stagione, qualcuna l’abbiamo sofferta un po’ di più, ma si superano”, ha ammesso. Milinkovic-Savic ha evidenziato come gli ostacoli facciano parte della normale evoluzione di un campionato, anche se la quantità di difficoltà affrontate dalla squadra è stata superiore alle aspettative iniziali.

L’ex Torino però porta con sé un rammarico importante nella sua prima stagione in azzurro. “La partita che rigiocherei? Quella con il Copenaghen in Champions League”. Il pareggio in Danimarca, infatti, fu fatale per i partenopei.

Milinkovic-Savic e il tifo napoletano: la scoperta

L’estremo difensore azzurro non ha nascosto lo stupore di fronte all’energia trasmessa dagli spalti del Maradona. Sapeva che Napoli respira calcio a 360 gradi, ma l’intensità del coinvolgimento dei tifosi ha superato le sue aspettative. “Sapevo anche prima di venire qui a Napoli che è una città che vive il calcio a 360°, ma non mi aspettavo che il tifo fosse così coinvolto: è stata una sorpresa molto positiva”, ha dichiarato Milinkovic-Savic. L’esperienza nel capoluogo campano rappresenta per il serbo un elemento distintivo rispetto ad altre piazze europee.

La prestazione contro la Cremonese ha consolidato la fiducia intorno al reparto difensivo partenopeo. Milinkovic-Savic ha sottolineato come la squadra di Conte abbia giocato con maggiore determinazione rispetto alla sfida contro la Lazio, traducendo questo atteggiamento in solidità difensiva. “Eravamo più determinati anche nelle ripartenze e davanti la porta”, ha spiegato il portiere, evidenziando come l’energia in campo abbia fatto la differenza nel risultato finale.

Como e la tattica: Milinkovic-Savic analizza la Serie A

Il prossimo impegno del Napoli è il Como di Cesc Fabregas, in programma sabato al Sinigaglia. L’ex portiere della Lazio conosce bene il valore competitivo dei lombardi. “Il Como non mi sorprende, giocava già molto bene l’anno scorso: è una buona squadra con un’identità di gioco molto chiara”, ha dichiarato Milinkovic-Savic. La squadra comasca rappresenta un banco di prova significativo per testare la continuità del Napoli dopo il successo contro la Cremonese.

Sulla Serie A, il portiere serbo ha espresso un giudizio netto rispetto ad altri campionati europei. “È il campionato più tattico di tutti: ogni campionato ha la sua bellezza, sono tutti diversi tra di loro”. Questa considerazione riflette la consapevolezza di Milinkovic-Savic circa il livello tecnico e strategico richiesto in Italia. Il Napoli e Milinkovic-Savic affronteranno il Como con la determinazione di mantenere la traiettoria positiva tracciata negli ultimi impegni.