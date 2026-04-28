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“Olise come Politano”, il paragone a sorpresa che riguarda il Napoli

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“Olise come Politano”, il paragone a sorpresa che riguarda il Napoli
Matteo Politano festeggia uno dei suoi 7 gol contro il Milan. Foto: ANSA
Matteo Politano esulta dopo il gol contro il Milan con la maglia del Napoli

Michael Olise segna come Matteo Politano, non come Alessandro Del Piero. Fabio Capello smonta il paragone circolato in diretta Sky Sport durante il prepartita di PSG-Bayern Monaco di Champions League, tracciando una linea netta tra il talento bavarese e la bandiera juventina.

Olise e Politano: il tiro a giro che accomuna

La meccanica del gol è identica. Olise rientra sul sinistro e calcia a giro dal vertice dell’area, esattamente come fa l’attaccante azzurro. Capello individua questa similitudine tecnica durante il commento televisivo, sottolineando come entrambi i giocatori utilizzino lo stesso schema offensivo. Del Piero, al contrario, rientrava da destra e concludeva con il piede destro, un’impostazione tattica completamente diversa. Il talento classe 2001 del Bayern Monaco ha costruito la sua reputazione proprio su questa specialità: il tiro a giro dalla sinistra, arma letale e ricorrente nel suo repertorio.

“I gol di Olise come quelli di Del Piero? Sono più simili ai gol di Politano. Del Piero rientrava da destra, Olise da sinistra, proprio come Politano”.

Perché il paragone con Del Piero non regge

La confusione nasce dal fatto che sia Olise che Del Piero segnano con frequenza e eleganza, ma i loro percorsi offensivi divergono completamente. La posizione di rientro e il piede di tiro determinano tutto: il campione juventino privilegiava l’asse destro della manovra, mentre il bavarese opera principalmente sulla fascia opposta. Capello elimina ogni ambiguità con la sua analisi diretta, tracciando un collegamento più concreto e riconoscibile per chi segue il calcio italiano. Politano rappresenta il modello contemporaneo più prossimo alle caratteristiche di Olise, un riferimento che i tifosi del Napoli comprendono immediatamente.

La stagione di Olise al Bayern Monaco si è rivelata esplosiva sotto il profilo dei gol a giro, confermando che questa non è una caratteristica occasionale ma un elemento fondamentale del suo gioco offensivo. Mentre il dibattito sui paragoni generazionali continua negli studi televisivi, il dato tecnico rimane incontestabile: il tiro a giro dalla sinistra è la firma di Olise, proprio come quello di Politano nel contesto della Serie A.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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