“Non vedo un Piano B…”: Napoli, sul futuro allenatore arriva la sentenza in diretta

Antonio Conte rimane l’allenatore del Napoli fino al 2027 e non esiste alcuna alternativa credibile secondo il giornalista Valter De Maggio, che ha chiuso ogni speculazione sul futuro tecnico azzurro.

Durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, un tifoso ha posto la domanda più ricorrente dell’ambiente partenopeo: chi sostituirà Conte nella stagione 2026-2027. De Maggio ha risposto in modo categorico, rifiutando di avanzare ipotesi alternative. Il cronista esclude qualsiasi scenario diverso da quello dell’attuale tecnico salentino, sottolineando come il contratto fino al 2027 rappresenti un vincolo concreto e non negoziabile.

Conte: il tecnico blindato fino al 2027

La priorità dell’ambiente Napoli continua a ruotare attorno al futuro di Conte, nonostante il tecnico abbia già sottoscritto un accordo di lunga durata con il club azzurro. I tifosi, tuttavia, pongono costantemente la domanda su un possibile successore, alimentando speculazioni che De Maggio ha deciso di interrompere definitivamente. La risposta del giornalista non lascia spazi a interpretazioni: “Non posso dire chi sarà il nuovo allenatore del Napoli, perché al momento è Antonio Conte ed ha un contratto fino al 2027”.