Napoli, fatta per il rinnovo del top: c’è l’annuncio di Romano!

Arrivano notizie importanti sul Napoli: infatti come riportato da Fabrizio Romano, Amir Rrahmani ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Napoli fino al 2029. Una notizia importante per il Napoli che rinnova uno dei suoi leader in vista delle prossime stagioni.
Le parole di Romano sul rinnovo di Rrahmani con il Napoli
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, il difensore è stato convinto dal ds Manna e il rinnovo farà scattare anche un adeguamento dello stipendio per il difensore kossovaro. Queste le parole nel post di Romano:
“È fatta per il rinnovo di Amir Rrahmani con il Napoli, tutto accordato. Intesa coordinata col ds Manna fino al giugno 2029 con adeguamento dello stipendio. Rrahmani resta al Napoli.”
Romano ha poi aggiunto che il prossimo obiettivo dei partenopei sarà quello di rinnovare Antonio Vergara.