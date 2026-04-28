Dal Brasile la notizia a sorpresa: “Trattativa avanzata col Napoli”

Gabriel Índio, difensore centrale di 17 anni dell’Athletic Bilbao, è il nuovo obiettivo del calciomercato Napoli. Secondo ESPN Brasil, gli azzurri stanno trattando per portare il giovane brasiliano in estate, con una cifra che potrebbe superare i 4 milioni di euro.

Índio al Napoli: la trattativa avanzata con l’Athletic Bilbao

La conferma arriva direttamente dal Brasile, dove ESPN Brasil ha riportato i dettagli della trattativa in corso tra il Napoli e l’Athletic Bilbao. Le due società stanno discutendo il trasferimento del centrale mancino, che rappresenterebbe un investimento su un profilo giovane ma già con esperienza internazionale. Il giocatore ha un contratto valido fino a dicembre 2028, il che garantisce al club basco una posizione contrattuale solida nelle negoziazioni.

La cifra discussa si aggira intorno ai 4 milioni di euro, una somma contenuta per un calciomercato europeo ma significativa per un talento di questa fascia d’età. Il Napoli punta su un difensore che ha già dimostrato qualità nella Série B brasiliana e nel Campeonato Mineiro, dove è stato protagonista nella scorsa stagione. Lo scouting azzurro ha identificato in Índio un profilo adatto alla crescita nel progetto partenopeo, con margini di sviluppo ancora ampi nonostante la giovane età.

Chi è Gabriel Índio: il profilo del difensore brasiliano

Índio è un centrale di 1,86 metri, mancino, che ha completato la sua formazione calcistica all’Athletic Bilbao dopo aver militato nelle giovanili di Flamengo, Botafogo e Serrano. Quest’ultima società detiene una percentuale sui diritti economici del giocatore, elemento che potrebbe incidere sulla struttura dell’affare complessivo. L’agenzia Talents Sports lo rappresenta, la stessa che cura gli interessi di altri talenti sudamericani seguito dal Napoli nei mesi scorsi.

Qual è lo stato della trattativa? Secondo le informazioni di ESPN Brasil, le due parti stanno avanzando nella discussione senza ostacoli significativi. Il contratto lungo con l’Athletic Bilbao non rappresenta una barriera insormontabile, dato che la clausola di uscita e l’interesse del Napoli rendono l’operazione fattibile per l’estate. Il difensore brasiliano potrebbe arrivare a Napoli come rinforzo per il settore difensivo, integrandosi nel progetto tecnico della squadra.

Il mercato estivo rappresenta il momento ideale per completare l’operazione: il Napoli ha individuato in Gabriel Índio un talento da sviluppare nel calcio europeo, mentre l’Athletic Bilbao potrebbe cedere il giocatore a una cifra contenuta. La conferma da fonti brasiliane credibili suggerisce che la trattativa per il calciomercato Napoli sta procedendo verso una conclusione concreta nei prossimi mesi.