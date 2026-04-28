Caso Rocchi, De Meo: “Io emarginato a causa di una segnalazione! Fui accusato da Rocchi, Gervasoni venne faccia a faccia…”

Il caso Rocchi tiene banco ormai da giorni, e il mondo del calcio potrebbe doversi preparare ad un altro terremoto pronto a scuotere tutto il sistema, con conseguenze che ad oggi non sembrano ipotizzabili. Siamo ancora all’inizio di una storia che potrebbe riservare diverse sorprese, e quanto sta emergendo in queste ore continua ad alimentare i dubbi su quello che era il sistema all’interno della classe arbitrale.

Un racconto molto particolare arrivare dall’ex assistente dell’AIA Pasquale De Meo, intervento oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”.

“In realtà, io non sono stato mai testimone diretto di alcun tipo di condizionamento da parte dei vertici arbitrali sulle decisioni inerenti al Var né tantomeno posso portare nuovi elementi sull’argomento. Io posso solo raccontarvi la mia esperienza legata alla stagione 2022/2023 dove fui emarginato a causa della mia segnalazione su un episodio avvenuto nello spogliatoio dopo la partita tra Milan-Empoli e sulle voci di corridoio che era diffuse nell’ambiente nella stagione 2023/2024 sull’esistenza di presunti segnali convenzionali all’interno del centro Var di Lissone.

Ed ancora, l’ex assistente ha proseguito il suo racconto: “Dopo l’osservatore arbitrale, Claudio Pugliesi, esternò delle dichiarazioni lesive dell’immagine e della reputazione dell’Associazione, rivolgendo critiche feroci nei confronti dei vertici arbitrali, accusandoli di aver condizionato la sua carriera. Quel giorno decisi di osservare il codice etico e il regolamento dell’AIA a cui tutti noi associati siamo sottoposti e segnalai l’accaduto, nonostante qualcuno mi dicesse che avevo preso un voto alto e poteva fare finta di niente.

Questa cosa non fu gradita da Gianluca Rocchi e da quel momento si innescò un meccanismo che comportò la mia dismissione al ruolo che svolgevo. Quella segnalazione si arricchì di altri elementi a cui io avevo già allegato tutta la documentazione e fui convocato a Coverciano per un colloquio con Gianluca Rocchi e tutta la commissione. In quel momento ci fu un escalation dove fui messo sotto pressione, tacciato come una spia, un infame e sono stato accusato di dichiarare il falso da parte di Rocchi. Addirittura Gervasoni si alzò e venne faccia a faccia con me tanto che lo dovettero trattenere”.

De Meo ha poi proseguito in diretta: “Dopo quell’evento il mio percorso fu condizionato pesantemente tanto che io non fui più designato per qualsiasi partita e fui anche emarginato dalla classe arbitrale senza motivo. Ai sensi del regolamento avrebbero dovuto comunicarmelo poiché la mancata designazione doveva avvenire o per motivi tecnici o disciplinari, siccome non c’era alcun motivo, alla mia domanda mi veniva risposto: “Decido io” da parte di Rocchi.

Io sono persino stato fermo un mese nella stagione successiva senza un motivo. Alla mia richiesta di spiegazioni mi è stato detto davanti a tutti nel corso di un raduno di Coverciano che avevo preso un taxi che secondo Rocchi non era stato autorizzato mentre era stato preso da tutti. Nella stessa domenica lo aveva preso anche Orsato per andare ad arbitrare Milan-Juventus. Io ero l’unico che non era autorizzato”.