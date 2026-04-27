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“Non è amatissimo, spifferi da Castel Volturno…”: che frecciata a Conte in diretta

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“Non è amatissimo, spifferi da Castel Volturno…”: che frecciata a Conte in diretta
Antonio Conte in panchina. Foto: ANSA
Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina durante una partita allo stadio

Continua il dibattito nel consueto appuntamento del lunedì sera a “Il Bello del Calcio”, dove stavolta è Ciccio Marolda a lanciare una vera e propria frecciatina ad Antonio Conte, rivelando come fonti a lui vicine gli abbiano confermato malumori da parte di alcuni giocatori nei confronti del tecnico leccese, ed il sentimento di insoddisfazione sarebbe condiviso anche dai dirigenti.

La rivelazione di Marolda

Lo storico opinionista azzurro ha dunque attaccato frontalmente Antonio Conte, rivelando come l’ambiente Napoli non stia gradendo la gestione dell’allenatore in questa stagione, creando malcontento nell’ambiente Napoli:

“Da quello che mi arriva dagli spifferi di Castel Volturno è che Conte non è amatissimo dai giocatori e dai dirigenti, in generale dal gruppo squadra”.

Stando a quanto detto da Merolda, è dunque da considerarsi in bilico la posizione del mister campione d’Italia in carica, vista l’aria di sfiducia che tira da Castel Volturno nei suoi confronti.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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