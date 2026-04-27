“Non è amatissimo, spifferi da Castel Volturno…”: che frecciata a Conte in diretta

Continua il dibattito nel consueto appuntamento del lunedì sera a “Il Bello del Calcio”, dove stavolta è Ciccio Marolda a lanciare una vera e propria frecciatina ad Antonio Conte, rivelando come fonti a lui vicine gli abbiano confermato malumori da parte di alcuni giocatori nei confronti del tecnico leccese, ed il sentimento di insoddisfazione sarebbe condiviso anche dai dirigenti.

La rivelazione di Marolda

Lo storico opinionista azzurro ha dunque attaccato frontalmente Antonio Conte, rivelando come l’ambiente Napoli non stia gradendo la gestione dell’allenatore in questa stagione, creando malcontento nell’ambiente Napoli:

“Da quello che mi arriva dagli spifferi di Castel Volturno è che Conte non è amatissimo dai giocatori e dai dirigenti, in generale dal gruppo squadra”.

Stando a quanto detto da Merolda, è dunque da considerarsi in bilico la posizione del mister campione d’Italia in carica, vista l’aria di sfiducia che tira da Castel Volturno nei suoi confronti.