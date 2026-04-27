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Napoli, terza tappa del tour “Fair Play dell’Energia” con Sosa e Schwoch: orario e luogo dell’evento

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Napoli, terza tappa del tour “Fair Play dell’Energia” con Sosa e Schwoch: orario e luogo dell’evento
Volantino Fair Play dell'Energia
Fair Play dell'Energia

Continua il tour nazionale “Fair Play dell’Energia“. La terza tappa fa visita a Napoli. Un’iniziativa nata della partnership tra Pulsee Luce e Gas e Lega Serie B e sviluppata insieme a Parole O_Stili, con l’obiettivo di promuovere una cultura della sportività e del rispetto direttamente sul territorio, trasformando i punti vendita dell’energy company in luoghi di incontro per le comunità.

La possibilità di incontrare i campioni del passato: luogo e orario

L’appuntamento è fissato per la giornata di domani, martedì 28 aprile, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso lo store Pulsee Luce e Gas di Via Miliscola 506. Presenti anche due vecchie conoscenze del calcio Napoli, che hanno scritto pagine e pagine della storia azzurra. Stiamo parlando di Roberto Sosa e Stefan Schwoch.

Antonio Bruzzano, aspirante giornalista sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioNapoli, Rompipallone, SpazioJ, SpazioInter e SpazioMilan. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

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