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Inchiesta sugli arbitri, arriva la decisione sull’Inter: il comunicato della Procura

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Inchiesta sugli arbitri, arriva la decisione sull’Inter: il comunicato della Procura
Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, escluso dall'inchiesta per frode sportiva. Fonte: ANSA
Giuseppe Marotta, amministratore delegato Inter, nel contesto dello scandalo arbitrale

L’Inter e i suoi dirigenti non figurano tra gli indagati dell’inchiesta per frode sportiva avviata dalla procura di Milano. La notizia, comunicata da Adnkronos, conferma l’esclusione completa del club nerazzurro da qualsiasi contestazione.

Frode sportiva: il sistema arbitrale nel mirino

L’inchiesta coordinata dal pm Maurizio Ascione coinvolge esclusivamente il mondo arbitrale. Al momento cinque indagati hanno il nome noto, ma le iscrizioni nel fascicolo sono superiori perché diverse ipotesi di frode sportiva contestano responsabilità in concorso con più persone. Il focus investigativo riguarda quattro o cinque partite, tutte risalenti a campionati precedenti e non alla stagione in corso.

La procura ha scelto di circoscrivere le verifiche al settore arbitrale, escludendo dalla procedura gli assetti dirigenziali dei club coinvolti. Questa decisione segna un confine netto tra i soggetti della magistratura: da una parte gli arbitri e chi ruota attorno alle loro decisioni, dall’altra le società sportive.

Gianluca Rocchi
Gianluca Rocchi. Fonte: ANSA

Inter, nessuna iscrizione nel fascicolo d’indagine

Le fonti della procura di Milano sono esplicite: l’Inter non è indagata, così come nessuno dei suoi dirigenti. Il club non figura tra le persone fisiche iscritte nel registro degli indagati e non è coinvolto nelle ipotesi di reato formulate finora. Questa esclusione riflette una valutazione degli inquirenti che non ha ravvisato elementi sufficienti per estendere l’inchiesta oltre il perimetro arbitrale.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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