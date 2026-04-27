“De Laurentiis è stato zitto, ed è un miracolo…”: la frecciata di Lo Monaco in diretta

Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” Pietro Lo Monaco, ex dirigente e allenatore, ha parlato della strategia del silenzio di De Laurentiis sulle richieste di Antonio Conte in merito al mercato estivo e invernale del Napoli, che non ha sortito gli effetti sperati

Le parole di Lo Monaco

Lo Monaco si è concentrato dunque sulla presenza, questa volta troppo spenta, del patron De Laurentiis che sembrerebbe aver perso la sua indole spontanea e pungente a discapito di Antonio Conte, che però non ha portato al Napoli i risultati che ci si aspettava. Queste le parole dell’ex allenatore:

“De Laurentiis quest’anno è stato zitto ed è un miracolo. Lui ha lasciato fare a Conte e ha speso soldi importanti, nella scelta dei giocatori c’è la mano di Conte, spesso quando sceglie i giocatori c’è anche il fratello che li va a vedere e quest’anno il Napoli ha ciccato in maniera clamorosa la campagna acquisti. Capitali importanti che non hanno dato un apporto giusto”