Como-Napoli, segnali positivi per Conte: può arrivare la convocazione!

Giovanni Di Lorenzo si avvicina al ritorno in gruppo e punta alla convocazione contro il Como. Dopo Rrahmani, Conte recupera un altro leader della difesa azzurra.

Di Lorenzo: la convocazione col Como è l’obiettivo concreto

Giovanni Di Lorenzo non è più lontano dal rientro in campo. Come rivela La Repubblica: “Il capitano è ormai vicino al ritorno in gruppo e punta almeno alla convocazione“, per la sfida contro il Como. Un annuncio che chiude un ciclo di assenze pesanti e restituisce al Napoli uno dei suoi leader storici proprio quando la squadra ha iniziato a ritrovare equilibrio.

L’emergenza difensiva comincia a dissolversi. Rrahmani ha già fornito i primi segnali di solidità al reparto, ma il ritorno di Di Lorenzo completa un quadro che era stato compromesso dalle lunghe assenze. Conte potrà finalmente contare su entrambi gli elementi cardine della sua linea arretrata. La corsia destra avrà di nuovo il suo riferimento principale, quello che sa gestire sia la fase difensiva che quella propositiva. Non è un dettaglio tattico minore: la stabilità sulla fascia destra incide direttamente sulla compattezza generale della squadra.

Napoli: dalla Cremonese al Como, il piano di rientri programmati

Il successo contro la Cremonese ha fornito la base emotiva giusta per affrontare il periodo di recuperi. Conte sa che il Como rappresenta un’occasione per testare la nuova configurazione difensiva con entrambi i leader disponibili. L’obiettivo è tornare a quella solidità che aveva caratterizzato il Napoli nei momenti migliori della stagione.

Il piano di Conte è chiaro: reintegrare i pezzi mancanti senza affrettare i tempi. Di Lorenzo potrebbe partire dalla panchina oppure giocare spezzoni di gara, ma la sua sola disponibilità cambia il morale e le opzioni tattiche dell’allenatore. Con Rrahmani già in campo e Di Lorenzo pronto a tornare, gli azzurri hanno recuperato quella continuità di gioco che l’emergenza aveva spezzato. La difesa potrà contare sulla memoria di chi conosce i meccanismi difensivi di Conte, sulla lettura degli spazi e sui tempi di intervento.

La convocazione col Como rappresenta il primo passo concreto di una ricostruzione che passa attraverso il ritorno dei leader. Nei prossimi giorni Conte definirà l’entità del coinvolgimento di Di Lorenzo, ma la sua presenza in lista sarà già un messaggio importante per il Napoli e per il resto della Serie A.