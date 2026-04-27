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“Aspettava un segnale…”: il retroscena su Giovane dopo Napoli-Cremonese

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“Aspettava un segnale…”: il retroscena su Giovane dopo Napoli-Cremonese
Giovane in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Conte rimane al Napoli per giocarsi l’Europa: la decisione dell’allenatore non è ancora ufficiale, ma secondo l’inviato di Dazn Federico Sala, gli indizi dalla panchina durante Napoli-Cremonese rivelano un tecnico tutt’altro che intenzionato a mollare.

Napoli, Conte e i segnali dalla panchina: cosa rivela Sala

Durante il match vinto 4-0 contro la Cremonese, il bordocampista di Dazn ha colto dettagli significativi dal comportamento del tecnico salentino. Conte continua a mostrare cattiveria agonistica nonostante una stagione ormai conclusa in campionato. Sul gol di Elmas, l’allenatore ha intimato al giocatore di segnare ancora: un atteggiamento che fotografa una mente ancora focalizzata sulla competizione, non sulla rassegnazione.

Sala ha osservato anche un momento rivelatrice riguardante Giovane. Il giovane ha cercato un “segnale di fumo” dalla panchina, uno sguardo a Conte per capire cosa fare, ma non ha ricevuto direttive. Il tecnico preferisce che i giocatori decidano autonomamente in campo, senza dipendere da gestacci dalla panchina. È il marchio di un allenatore che vuole responsabilità diffusa, non obbedienza cieca.

“Stavo cercando di capire proprio cosa volesse fare Giovane. McTominay ha preso subito il pallone. Giovane si è girato in panchina per cercare un appiglio o un segnale di fumo, ma non è arrivato. Conte e la panchina preferisce che decidano in campo”.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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