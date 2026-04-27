“Aspettava un segnale…”: il retroscena su Giovane dopo Napoli-Cremonese

Conte rimane al Napoli per giocarsi l’Europa: la decisione dell’allenatore non è ancora ufficiale, ma secondo l’inviato di Dazn Federico Sala, gli indizi dalla panchina durante Napoli-Cremonese rivelano un tecnico tutt’altro che intenzionato a mollare.
Napoli, Conte e i segnali dalla panchina: cosa rivela Sala
Durante il match vinto 4-0 contro la Cremonese, il bordocampista di Dazn ha colto dettagli significativi dal comportamento del tecnico salentino. Conte continua a mostrare cattiveria agonistica nonostante una stagione ormai conclusa in campionato. Sul gol di Elmas, l’allenatore ha intimato al giocatore di segnare ancora: un atteggiamento che fotografa una mente ancora focalizzata sulla competizione, non sulla rassegnazione.
Sala ha osservato anche un momento rivelatrice riguardante Giovane. Il giovane ha cercato un “segnale di fumo” dalla panchina, uno sguardo a Conte per capire cosa fare, ma non ha ricevuto direttive. Il tecnico preferisce che i giocatori decidano autonomamente in campo, senza dipendere da gestacci dalla panchina. È il marchio di un allenatore che vuole responsabilità diffusa, non obbedienza cieca.
“Stavo cercando di capire proprio cosa volesse fare Giovane. McTominay ha preso subito il pallone. Giovane si è girato in panchina per cercare un appiglio o un segnale di fumo, ma non è arrivato. Conte e la panchina preferisce che decidano in campo”.