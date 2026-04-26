Nico Paz in ospedale, Napoli a rischio? Ecco l’esito degli esami

La rincorsa al posto Champions del Napoli continua e avrà come prossima tappa Como, in uno dei match più complicata della stagione. I lariani sembrano usciti oggi da un momento cupo con una vittoria convincente sul Genoa per 2-0; a rovinare la gioia di Fabregas c’è però il problema accusato da Nico Paz, dimesso pochi minuti fa dall’ospedale di Genova per un colpo alla testa.

Le condizioni di Nico Paz

Il giocatore del Como, durante l’intervallo, sembrerebbe aver comunicato allo staff medico del Como di non vedere bene e di avvertire giramenti di testa a seguito di un colpo alla testa subito nel primo tempo. Gli esami effettuati all’ospedale San Marino di Genova hanno dato subito esito negativo, scongiurando possibili complicazioni.

Il giocatore è comunque da considerarsi in dubbio in vista di Como-Napoli di sabato prossimo, con i prossimi giorni che saranno decisivi per capire le condizioni del centrocampista argentino. In caso di forfait comunque non mancherebbero le alternative per la squadra di Fabregas, fortino di numerose alternative nella sua rosa.

Come arriva il Como alla sfida contro il Napoli

Eccezion fatta per le condizioni di Nico Paz, il Como contro il Genoa ha ritrovato una vittoria che tra campionato e Coppa Italia, mancava da 4 partite. I lariani hanno ripreso dunque la rincorsa Champions, che nelle ultime giornate si è complicata e non poco. Il Napoli trova dunque una squadra che necessiterà dei 3 punti per continuare ad inseguire il sogno Champions, mentre dal canto loro gli azzurri potrebbero ottenere la matematica qualificazione nella massima competizione europea con una vittoria.