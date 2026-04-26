Napoli, firmato il rinnovo del top: cifre e dettagli

Amir Rrahmani ha sottoscritto il prolungamento contrattuale con il Napoli fino al 2029: i documenti sono stati firmati nei giorni scorsi e manca soltanto l’annuncio ufficiale del club.

Rrahmani: l’ingaggio da 3,8 milioni confermato

Come rivela Nicolò Schira, l’accordo prevede un compenso di circa 3,8 milioni di euro annui per il difensore kosovaro. Una cifra che rispecchia il ruolo centrale che il giocatore ricopre nella struttura difensiva partenopea. L’intesa rappresenta la volontà del club di consolidare il progetto con uno dei suoi elementi più affidabili.

La scelta del Napoli di blindare Rrahmani in questa fase della stagione non è casuale. Il difensore ha dimostrato continuità e affidabilità, elementi che De Laurentiis ritiene fondamentali per costruire una difesa stabile nel medio-lungo termine. L’operazione di rinnovo avviene senza alcuna complicazione negoziale: accordo raggiunto, carte firmate, solo la comunicazione pubblica rimane in sospeso.

Rrahmani al centro del progetto Napoli: la strategia difensiva

Qual è il valore strategico di questo rinnovo? Rrahmani diventa un punto fermo attorno al quale costruire il sistema difensivo degli azzurri. La sua permanenza garantisce continuità tattica e stabilità nel reparto più critico della squadra. Conte avrà un elemento su cui contare senza incertezze di mercato.

Il prolungamento fino al 2029 elimina qualsiasi scenario di partenza anticipata. Non ci sono margini per trattative estive o pressioni da parte di club stranieri. Il Napoli ha scelto di investire sulla continuità di un giocatore che conosce perfettamente gli equilibri della difesa partenopea e non necessita di tempo di adattamento.

L’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni. Nel frattempo, Rrahmani continua a essere una certezza della difesa del Napoli, con un contratto che lo vincola al club fino al 2029 e un ingaggio da 3,8 milioni stagionali che ratifica la sua importanza nel progetto azzurro.