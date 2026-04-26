Napoli, arriva la novità su Spinazzola: il giocatore ha scelto il suo futuro

Leonardo Spinazzola ha scelto il Napoli rispetto a Milan e Juventus: le trattative per il rinnovo riprendono dopo settimane di stallo contrattuale tra il difensore e il club partenopeo.

La situazione sembrava compromessa un mese fa. Il terzino chiedeva un biennale, gli azzurri insistevano per un annuale. Il contratto scade il 30 giugno e avrebbe potuto firmare con qualunque club da svincolato dopo la chiusura del mercato di gennaio. Milan e Juventus lo hanno cercato con insistenza, ma Spinazzola ha sempre preferito restare dove si trova. Le rispettive esigenze economiche rendevano l’accordo apparentemente impossibile. Eppure qualcosa è cambiato radicalmente nelle ultime settimane.

Spinazzola e il Napoli: il dialogo si riaccende

Il difensore, il suo agente Davide Lippi e la dirigenza partenopea hanno riaperto i colloqui in modo propositivo. Le distanze si sono ridotte significativamente. L’accordo, che sembrava lontanissimo, adesso appare raggiungibile. Non è casuale che proprio nel momento in cui altre big italiane lo corteggiavano, Spinazzola abbia ribadito la sua priorità: continuare a Napoli sotto la gestione di Conte.

Il terzino è stato uno dei migliori acquisti del biennio del tecnico leccese, arrivato a parametro zero. La sua affidabilità tattica e la crescita esponenziale nel sistema difensivo azzurro lo hanno reso imprescindibile. Perdere un giocatore di questa qualità in estate, per giunta svincolato, avrebbe rappresentato probabilmente un errore. La riapertura delle trattative dimostra che entrambe le parti hanno compreso l’importanza di trovare una soluzione.

Spinazzola: perché il rinnovo conviene al Napoli

Quale scopo persegue il Napoli rinnovando? Blindare un terzino che conosce i meccanismi di Conte e che ha dimostrato di reggere fisicamente i ritmi della Serie A. Perdere Spinazzola avrebbe obbligato gli azzurri a cercare un sostituto sul mercato a cifre ben superiori a quelle che costerebbero le migliorie contrattuali. Milan e Juventus non avrebbero pagato meno per acquisirlo, considerando la sua esperienza e affidabilità.

Il dialogo propositivo tra le parti suggerisce che il compromesso è stato trovato. Probabilmente un contratto breve con opzioni di rinnovo, una soluzione che accontenta sia il difensore che il club. Spinazzola avrà così la certezza di proseguire sotto Conte, mentre il Napoli mantiene stabilità sulla fascia sinistra. L’accordo potrebbe chiudersi nelle prossime settimane, prima che il mercato estivo apra scenari alternativi per il calciomercato Napoli.