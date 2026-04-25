Terremoto AIA, nuove clamorose rivelazioni: riguardano una top di Serie A!

Sta succedendo di tutto nelle ultime ore nel calcio italiano. Un vero e proprio terremoto che sta riguardando tutto il calcio italiano e che in primo piano ha per indagato il designatore dell’AIA Gianluca Rocchi. Adesso però arrivano nuove rivelazione che sconvolgono e che riguardano in particolar modo l’Inter, come riporta l’Agi.

Serie A, designazione ‘gradite’ all’Inter: l’accusa

Nell’inchiesta della Procura di Milano ci sarebbero tre capi d’imputazione nell’inchiesta che riguarda il direttore degli arbitri Rocchi. Uno di questi è che ‘il designatore combinava la designazione del direttore di gara per Bologna-Inter, 20 aprile 2025, nella persona di Andrea Colombo, arbitro gradito alla squadra ospite, l’Inter‘, impegnata nella corsa scudetto.

Un secondo capo d’imputazione riguarda la gara di Coppa Italia dell’aprile 2025, in cui Rocchi ‘combinava o schermava la designazione di Doveri per un eventuale finale di Coppa Italia in quanto poco gradito all’Inter‘.

Un terzo capo d’imputazione riguarda Udinese-Parma, che vede come protagonista Rocchi che, in disparte, condizionava l’esito della revisione VAR del calcio di rigore dell’addetto VAR Paterna e in conseguenza del direttore di gara Maresca.

Scenari che dunque rendono ancora più clamorosa la giornata, in un vero e proprio terremoto del calcio italiano.