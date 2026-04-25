Non solo Rocchi, il terremoto si allarga: arriva la seconda autosospensione

Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni si autosospendono contemporaneamente: l’arbitraggio italiano perde il designatore e il supervisore VAR dopo l’inchiesta della Procura di Milano.
Rocchi e Gervasoni: l’AIA annuncia le autosospensioni
La crisi dell’arbitraggio italiano si approfondisce. Il designatore Gianluca Rocchi ha comunicato l’autosospensione immediata dal suo incarico nella Commissione Arbitri Nazionale, seguito poche ore dopo da Andrea Gervasoni, componente della CAN per le serie A e B. Entrambi rispondono all’indagine della Procura della Repubblica di Milano che ha scosso i vertici federali.
La decisione di Rocchi è stata trasmessa al Vice Presidente Vicario Francesco Massini nella serata odierna. Non si tratta di una sospensione imposta, ma di una scelta personale che ha effetto immediato. Gervasoni, supervisore VAR, ha raggiunto la medesima determinazione per le stesse ragioni che hanno portato all’allontanamento volontario del designatore.