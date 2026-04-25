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Non solo Rocchi, il terremoto si allarga: arriva la seconda autosospensione

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Non solo Rocchi, il terremoto si allarga: arriva la seconda autosospensione
Gianluca Rocchi durante un incontro (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni si autosospendono contemporaneamente: l’arbitraggio italiano perde il designatore e il supervisore VAR dopo l’inchiesta della Procura di Milano.

Rocchi e Gervasoni: l’AIA annuncia le autosospensioni

La crisi dell’arbitraggio italiano si approfondisce. Il designatore Gianluca Rocchi ha comunicato l’autosospensione immediata dal suo incarico nella Commissione Arbitri Nazionale, seguito poche ore dopo da Andrea Gervasoni, componente della CAN per le serie A e B. Entrambi rispondono all’indagine della Procura della Repubblica di Milano che ha scosso i vertici federali.

La decisione di Rocchi è stata trasmessa al Vice Presidente Vicario Francesco Massini nella serata odierna. Non si tratta di una sospensione imposta, ma di una scelta personale che ha effetto immediato. Gervasoni, supervisore VAR, ha raggiunto la medesima determinazione per le stesse ragioni che hanno portato all’allontanamento volontario del designatore.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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