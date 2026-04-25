Napoli, partita da top per il calciatore: i dati lo ‘incoronano’

Alisson Santos segna e domina il campo in Napoli-Cremonese 4-0: il brasiliano incide con numeri concreti nel successo azzurro, confermando il suo valore offensivo nella squadra di Aurelio De Laurentiis.

Alisson Santos: il gol e le statistiche che pesano

La prestazione dell’esterno brasiliano contro la Cremonese di Marco Giampaolo non lascia spazi all’interpretazione. Novanta minuti giocati integralmente, con un gol che ha contribuito al netto 4-0 finale. Ma i numeri vanno oltre il semplice tabellino: cinque dribbling riusciti su dieci tentati, due cross andati a segno, due occasioni create. Sono i dati che fotografano un giocatore in pieno controllo del match, capace di saltare l’avversario con frequenza e di generare pericoli costanti dalla fascia.

I duelli vinti, otto su diciassette, raccontano una storia diversa rispetto ai momenti di brillantezza offensiva. Alisson Santos ha faticato nella fase difensiva, subendo pressione e perdendo diversi scontri fisici. Tuttavia, quando ha avuto palla tra i piedi, ha trasformato il possesso in una minaccia continua. Il dato dei cross riusciti, due su due, evidenzia precisione e tempismo nei cross verso l’area: un elemento che le squadre moderne richiedono agli esterni, indipendentemente dalle loro caratteristiche tattiche.

Alisson Santos e l’impatto sul risultato della partita

Il Napoli ha costruito il 4-0 con una superiorità tecnica netta. Alisson Santos ha rappresentato questa supremazia, trasformando il controllo territoriale in occasioni da gol. Una sola conclusione nello specchio della porta potrebbe sembrare poco, ma il dato rispecchia la natura della partita: gli azzurri non avevano necessità di moltiplicare i tentativi quando il controllo era già assoluto. Il brasiliano ha preferito creare spazi e occasioni piuttosto che cercare il secondo gol personale.

Le due occasioni generate dimostrano una visione di gioco superiore alla media. Non si tratta di assist veri e propri, ma di situazioni create dal suo movimento e dalla sua capacità di attirare i difensori avversari. Quando un esterno genera due chance pulite in novanta minuti, soprattutto in una gara già decisa, significa che sta leggendo correttamente il gioco e sa dove piazzarsi per essere pericoloso.

Quale è il valore reale di una prestazione così? La consistenza offensiva. Nel calcio moderno, gli esterni non vengono più valutati solo su gol e assist, ma sulla capacità di creare superiorità numerica e di portare la palla in zona pericolosa. Alisson Santos ha fatto entrambe le cose contro la Cremonese, mantenendo una pressione costante sulla difesa avversaria per l’intera durata del match.

Nei prossimi impegni del Napoli, l’attenzione ricadrà su come il brasiliano riuscirà a mantenere questo rendimento contro avversari più organizzati in fase difensiva. La partita contro la Cremonese ha certificato le sue qualità in una gara favorevole; le prove vere arriveranno quando gli azzurri affronteranno squadre che non concedono spazi e pressano alto sulla fascia.