Napoli, il documentario Rai ‘Napassione’: dove e quando vederlo

Un documentario che dà spazio al calcio della città di Napoli, che ‘non è solo uno sport ma è l’anima di una città’. Il documentario darà spazio a tutto ciò che significa il calcio nella città partenopea, sia attualmente sia nel passato, con un racconto che si intreccia con personaggi dello spettacolo e tifosi partenopei dai recenti scudetti al celebre passato del ‘dio’ Diego Armando Maradona.

“Domenica 26 aprile andrà in onda, alle ore 13 su Rai 3, il documentario Napassione.

Il calcio a Napoli non è solo uno sport, è l’anima di una città, linfa vitale di un popolo. ‘Napassione‘ è un viaggio intimo e profondo nel cuore pulsante del tifo partenopeo, un’indagine che va oltre il campo di gioco per raccontare l’identità di un’intera comunità.

A guidare lo spettatore in questo affascinante percorso è la voce fuori campo dell’attrice Daniela Iola, che arricchisce l’intera narrazione interpretando la figura mitologica di Partenope. Il racconto si intreccia con voci di personaggi illustri che esploreranno il legame indissolubile tra la squadra e i tifosi: Francesco Cicchella, Stefano De Martino, Renzo Arbore, Ciccio Merolla e Lello Esposito.

Oltre all’aspetto puramente calcistico, il documentario affronta tematiche sociali e antropologiche. L’opera analizza come questa passione travalichi confini della fede sportiva, trasformandosi in una forza sociale e cultura capace di unire generazioni e superare le difficoltà. L’analisi sociologica del professore Sergio Brancato farà da filo conduttore, fornendo le chiavi di lettura per comprendere la complessità di questo fenomeno, dalla venerazione per il ‘dio’ Diego Armando Maradona fino all’esplosione di gioia per i recenti scudetti. ‘Napassione’ è il ritratto di una città che vive e respira per la sua squadra. È la storia di un amore incondizionato che viene ripagato, un cerchio che si chiude tra il calore dei tifosi e il successo di una squadra che più che una squadra è un simbolo di appartenenza e riscatto.

Nato da un’idea originale di Roberto Parlati, per la regia di Antimo Campanile, il progetto è stato prodotto da Filmitpro, da Roberto Parlati, Carlo Licenziato e Roberto Palladino. Il documentario è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli.

Rai Documentari è la direzione di riferimento all’interno dell’azione per l’industria del documentario.

Direttore Luigi Del Plavignano”.