Mercato Napoli, Lukaku verso l’addio: ipotesi a sorpresa, resta in Serie A?

Romelu Lukaku lascerà il Napoli nell’estate 2025. Secondo Matteo Moretto, l’attaccante belga potrebbe trasferirsi a Milano? Situazione che andrà monitorata nei prossimi mesi.

Lukaku: la fuga da Napoli verso Milano?

L’avventura del centravanti sotto il Vesuvio sta per concludersi dopo soli due anni. Come rivela Matteo Moretto, il giocatore ha già comunicato la sua intenzione di cambiare aria nella prossima stagione. I rapporti tra Lukaku e la società azzurra sono tesissimi, e l’attaccante non intende prolungare una permanenza che non lo gratifica più.

Il belga ha espresso una preferenza geografica e calcistica ben precisa. Milano rappresenta la destinazione ideale nel suo progetto futuro, grazie alle esperienze precedenti nel capoluogo lombardo. L’Inter rimane teoricamente chiusa per motivi evidenti legati alle dinamiche di mercato. Il Milan, invece, emerge come pista concreta: i rossoneri cercano un attaccante di peso per rinforzare l’attacco nella prossima stagione e il profilo di Lukaku corrisponde alle necessità tattiche.

Ad oggi nessuna trattativa ufficiale è stata avviata tra l’entourage del giocatore e via Aldo Rossi. Tuttavia, il nome di Lukaku finirà inevitabilmente sui taccuini della dirigenza milanista nelle prossime settimane. L’accelerazione dipenderà dalle valutazioni economiche e dalla volontà del Milan di investire su un profilo già affermato nel campionato italiano.