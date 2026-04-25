Mercato Napoli, Anguissa verso l’addio? Spuntano piste concrete per la cessione

Frank Zambo Anguissa potrebbe dire addio al Napoli questa estate. Secondo Matteo Moretto, il centrocampista camerunense ha estimatori concreti in Turchia e fuori dall’Europa, con la partenza che diventa sempre più probabile dopo il quasi-trasferimento dello scorso anno.
Anguissa: il ritorno alla carica del mercato turco
Non è la prima volta che il nome dell’ex Fulham finisce nel mirino di club esteri. Lo scorso anno il giocatore è stato vicino a lasciare gli azzurri, ma l’affare non si è concretizzato. Ora il discorso si ripropone con rinnovata intensità. La Turchia rappresenta una destinazione credibile per Anguissa, che negli ultimi mesi ha visto diminuire il suo spazio nel progetto tattico di Napoli. Il centrocampista ha già dimostrato di conoscere il calcio europeo ai massimi livelli, ma la prospettiva di una nuova sfida continentale potrebbe attirarlo.
Le pretendenti non sono soltanto turche. Secondo quanto riporta Moretto, ci sono club anche fuori dall’Europa interessati al profilo del camerunense. Una situazione che apre scenari differenti per la prossima finestra di mercato estiva. Il Napoli potrebbe trovarsi di fronte a offerte concrete, con il giocatore che avrà voce in capitolo nella decisione finale.