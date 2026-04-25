PRIMAVERA – Napoli-Inter 1-1 (45′ rig. De Chiara, 93′ Cerpelletti ): inizia il secondo tempo

95′ – Triplice fischio al Cercola: il Napoli non va oltre il pareggio contro l’Inter, che agguanta gli azzurrini nel recupero. Finisce 1-1.
93′ – PAREGGIA L’INTER: brutta uscita di Ferrante che si dimentica il pallone e regala un’occasione impossibile da sprecare a Cerpelletti che insacca.
91′ – Ammoniti anche Ferrante e Franchi a causa di un duro diverbio in area di rigore azzurra.
90′ – Concessi cinque minuti di recupero.
84′ – Cambia ancora l’Inter: esce El Mahboubi, entra Grisoni.
75′ – Sostituzione anche per i nerazzurri: fuori Della Mora, dentro Conti.
75′ – Duplice sostituzione per gli azzurrini: escono Borriello e Lo Scalzo, entrano Camelio e Eletto.
68′ – Pessimo rinvio di Ferrante, che serve involontariamente Della Mora: il numero 2 nerazzurro spreca e calcia a lato.
63′ – Cambia anche il Napoli: esce Prisco, al suo posto dentro Genovese.
60′ – Doppio cambio tra le fila dell’Inter: fuori Zarate e Mancuso, dentro Nenna e Franchi.
54′ – Occasione per gli ospiti: lancio lungo a campo aperto per Dade, che in progressione tenta la giocata personale; Ferrante blocca.
45′ – Inizia il secondo tempo con il primo cambio del match per entrambe le formazione: per il Napoli fuori Smeraldi, dentro Torre; per l’Inter fuori Venturini, dentro Dade.
45′ – Termina il primo tempo.
45′ – VANTAGGIO NAPOLI: Lo Scalzo conquista un calcio di rigore e capitan De Chiara freddo realizza la rete dell’1-0.
36′ – Il Napoli ci prova, ma non riesce a trovare la via della rete: prima il solito Smeraldi sulla sinistra, poi Lo Scalzo non riescono a battere il portiere ospite.
32′ – Ancora Napoli vicino al gol: Smeraldi sgasa sulla sinistra, mette al centro, ma Raggioli è anticipato sul più bello dal difensore nerazzurro; nulla sul corner successivo.
7′ – Pericolosissimo il Napoli con Prisco: il 14 azzurro intercetta il passaggio del portiere ospite che è però bravo a recuperare il suo stesso errore, bloccando il tiro di Prisco.
1′ – Inizia il match.
Intanto ecco le formazioni ufficiali:
NAPOLI (3-5-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, De Chiara, Prisco, Lo Scalzo, Smeraldi; Borriello, Raggioli
Inter (4-3-3): Taho; Della Mora, Bovio, Jakirovic, Marello; Venturini, Cerpelletti, Zarate Hidalgo; El Mahboudi, Mancuso, Carrara
Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 35ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Inter. Tra poco il fischio d’inizio all’Arena G.Piccolo di Cercola. Azzurrini reduci dal pareggio interno contro il Bologna, che non aiuta la classifica dei ragazzi di mister Rocco, costretti oggi a vincere per tenere vive le speranze di permanenza in categoria senza dover affrontare il playout. Davanti un avversario ostico come i nerazzurri, in piena lotta playoff.