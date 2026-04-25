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PRIMAVERA – Napoli-Inter 1-1 (45′ rig. De Chiara, 93′ Cerpelletti ): inizia il secondo tempo

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PRIMAVERA – Napoli-Inter 1-1 (45′ rig. De Chiara, 93′ Cerpelletti ): inizia il secondo tempo
Napoli-Inter Primavera. Fonte: SpazioNapoli.it
Napoli Primavera

95′ – Triplice fischio al Cercola: il Napoli non va oltre il pareggio contro l’Inter, che agguanta gli azzurrini nel recupero. Finisce 1-1.

93′ – PAREGGIA L’INTER: brutta uscita di Ferrante che si dimentica il pallone e regala un’occasione impossibile da sprecare a Cerpelletti che insacca.

91′ – Ammoniti anche Ferrante e Franchi a causa di un duro diverbio in area di rigore azzurra.

90′ – Concessi cinque minuti di recupero.

84′ – Cambia ancora l’Inter: esce El Mahboubi, entra Grisoni.

75′ – Sostituzione anche per i nerazzurri: fuori Della Mora, dentro Conti.

75′ – Duplice sostituzione per gli azzurrini: escono Borriello e Lo Scalzo, entrano Camelio e Eletto.

68′ – Pessimo rinvio di Ferrante, che serve involontariamente Della Mora: il numero 2 nerazzurro spreca e calcia a lato.

63′ – Cambia anche il Napoli: esce Prisco, al suo posto dentro Genovese.

60′ – Doppio cambio tra le fila dell’Inter: fuori Zarate e Mancuso, dentro Nenna e Franchi.

54′ – Occasione per gli ospiti: lancio lungo a campo aperto per Dade, che in progressione tenta la giocata personale; Ferrante blocca.

45′ – Inizia il secondo tempo con il primo cambio del match per entrambe le formazione: per il Napoli fuori Smeraldi, dentro Torre; per l’Inter fuori Venturini, dentro Dade.

45′ – Termina il primo tempo.

45′ – VANTAGGIO NAPOLI: Lo Scalzo conquista un calcio di rigore e capitan De Chiara freddo realizza la rete dell’1-0.

36′ – Il Napoli ci prova, ma non riesce a trovare la via della rete: prima il solito Smeraldi sulla sinistra, poi Lo Scalzo non riescono a battere il portiere ospite.

32′ – Ancora Napoli vicino al gol: Smeraldi sgasa sulla sinistra, mette al centro, ma Raggioli è anticipato sul più bello dal difensore nerazzurro; nulla sul corner successivo.

7′ – Pericolosissimo il Napoli con Prisco: il 14 azzurro intercetta il passaggio del portiere ospite che è però bravo a recuperare il suo stesso errore, bloccando il tiro di Prisco.

1′ – Inizia il match.

Intanto ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-5-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, De Chiara, Prisco, Lo Scalzo, Smeraldi; Borriello, Raggioli

Inter (4-3-3): Taho; Della Mora, Bovio, Jakirovic, Marello; Venturini, Cerpelletti, Zarate Hidalgo; El Mahboudi, Mancuso, Carrara

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 35ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Inter. Tra poco il fischio d’inizio all’Arena G.Piccolo di Cercola. Azzurrini reduci dal pareggio interno contro il Bologna, che non aiuta la classifica dei ragazzi di mister Rocco, costretti oggi a vincere per tenere vive le speranze di permanenza in categoria senza dover affrontare il playout. Davanti un avversario ostico come i nerazzurri, in piena lotta playoff.

Antonio Bruzzano, aspirante giornalista sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioNapoli, Rompipallone, SpazioJ, SpazioInter e SpazioMilan. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

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