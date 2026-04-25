Conte ha deciso: piano concordato con il Napoli per il futuro

Ieri, finalmente, il Napoli è tornato a vincere e convincere e ora si sono placate le insistenti e critiche voci che hanno portato incertezza sull’ambiente azzurro. La prima figura a essere messa in discussione negli ultimi giorni è stata quella dell’allenatore, Antonio Conte: il suo futuro è vincolato ai partenopei da un ulteriore anno di contratto, ma ci sarà comunque un incontro col patron De Laurentiis per definire le aspettative programmatiche da delineare in comune.

Conte-ADL: spunta il momento dell’incontro

Come noto da tempo, e come dichiarato dai diretti interessati, mister Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis si incontreranno e discuteranno della linea da adottare nella prossima stagione: tutto lascia pensare al sano rispetto del rapporto contrattuale in vigore, con un’ulteriore stagione in programma.

Tuttavia, nulla esclude che in caso di forti discrepanze di vedute possa esserci una separazione anticipata. Tutto dipenderà da questo meeting cruciale, programmato non appena il Napoli avrà la matematica certezza di partecipare alla prossima Champions League. Prima il dovere sul campo, poi quello extra-campo: futuro da scrivere, ma con i giusti tempi, come segnala il Corriere dello Sport.

Quando arriverà la matematica?

Come ribadito poc’anzi, ogni discorso sul futuro seguirà al momento della matematica certezza di partecipare alla prossima Champions: economicamente è una risorsa imprescindibile, ma anche sportivamente c’è da riscattare il girone disastroso disputato. Ora, a quota 69 punti, l’obiettivo prefissato è molto vicino: 11 punti di vantaggio su Roma e Como con una gara in più, ma con un big match in programma proprio contro i lariani. Al contempo, anche i giallorossi hanno davanti a loro sfide ostiche: non si molla e, solo in un secondo momento, si vedrà.