Caso Rocchi, il designatore rompe il silenzio: le parole

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A e B, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva. L’inchiesta riguarda il campionato 2024-2025.
Rocchi sicuro: “Ho agito correttamente”
In una dichiarazione all’Ansa, Rocchi ha ammesso il documento ricevuto stamattina. “Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura”, le sue parole. Il designatore sostiene di essersi comportato in modo conforme alle regole, affidandosi completamente al procedimento giudiziario per chiarire la sua posizione.
L’inchiesta della procura meneghina ha preso avvio nell’estate scorsa a seguito di un esposto. Gli investigatori stanno esaminando diverse partite della stagione attuale, incluse Udinese-Parma di marzo 2025 e Inter-Verona di gennaio 2024. L’indagine coinvolge molteplici soggetti del mondo calcistico: arbitri, dirigenti federali, club e organi di giustizia sportiva.