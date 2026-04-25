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Caso Rocchi, il designatore rompe il silenzio: le parole

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Caso Rocchi, il designatore rompe il silenzio: le parole

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A e B, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva. L’inchiesta riguarda il campionato 2024-2025.

Rocchi sicuro: “Ho agito correttamente”

In una dichiarazione all’Ansa, Rocchi ha ammesso il documento ricevuto stamattina. “Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura”, le sue parole. Il designatore sostiene di essersi comportato in modo conforme alle regole, affidandosi completamente al procedimento giudiziario per chiarire la sua posizione.

L’inchiesta della procura meneghina ha preso avvio nell’estate scorsa a seguito di un esposto. Gli investigatori stanno esaminando diverse partite della stagione attuale, incluse Udinese-Parma di marzo 2025 e Inter-Verona di gennaio 2024. L’indagine coinvolge molteplici soggetti del mondo calcistico: arbitri, dirigenti federali, club e organi di giustizia sportiva.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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