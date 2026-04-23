Napoli-Bologna, quando e a che ora si gioca: l’ufficialità dalla Serie A

Napoli-Bologna si gioca lunedì 11 maggio alle 20.45. La Lega Serie A ha ufficializzato l’orario della 36esima giornata, confermando il posticipo in prima serata per gli azzurri.
Napoli-Bologna: il lunedì sera della 36esima giornata
Gli ultimi cinque turni di Serie A stanno per entrare nel vivo. Dopo Napoli-Cremonese e Como-Napoli, il calendario propone Napoli-Bologna nella terzultima giornata della stagione. La scelta della Lega di piazzare la sfida in posticipo sottolinea l’importanza della gara nel finale di campionato, quando ogni punto conta per le ambizioni di classifica.
Il turno della 36esima giornata inizia venerdì 8 maggio con Torino-Sassuolo alle 20.45. Sabato 9 maggio il palinsesto propone quattro partite: Cagliari-Udinese alle 15.00, Lazio-Inter alle 18.00, Lecce-Juventus alle 20.45.
Domenica 10 maggio spazio a sei incontri: Verona-Como alle 12.30, Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa alle 15.00, Parma-Roma alle 18.00, Milan-Atalanta alle 20.45. Napoli-Bologna chiude il turno nella serata di lunedì 11 maggio.
Perché il posticipo per gli azzurri? Il calendario serrato della Serie A
Quale logica guida la programmazione del lunedì? La Lega Serie A distribuisce i posticipi serali nelle ultime giornate per mantenere equilibrio competitivo e visibilità televisiva. Napoli-Bologna rappresenta una sfida cruciale per entrambe le squadre nella corsa agli obiettivi finali.
Il calendario serrato delle ultime cinque giornate costringe alla programmazione diffusa su più serate. Venerdì, sabato, domenica e lunedì garantiscono uno spettacolo continuo e riducono il vantaggio di chi gioca per primo. Gli azzurri affronteranno Bologna con quattro giorni di riposo rispetto alle gare precedenti, un aspetto non marginale per la gestione delle energie nel finale di stagione.