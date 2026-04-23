Mercato Napoli, Folorunsho tornerà in azzurro? La situazione

Michael Folorunsho e il Cagliari si trovano di fronte a una scelta decisiva: l’8 milioni di euro richiesti dal Napoli per il riscatto rappresentano un ostacolo concreto alla permanenza del centrocampista in rossoblù.
Folorunsho: i numeri che frenano il Cagliari
La cifra non è marginale per le casse sarde. Come evidenzia L’Unione Sarda, il club sardo sta riflettendo attentamente sulla convenienza economica dell’operazione. Folorunsho ha fornito prestazioni discontinue durante la stagione, con una collocazione tattica che non sempre ha garantito continuità di rendimento. Tuttavia, le sue caratteristiche rimangono difficili da replicare all’interno della rosa rossoblù, aspetto che complica una decisione puramente economica.
Un elemento aggiuntivo pesa nelle valutazioni: i 28 anni compiuti a febbraio del centrocampista rendono l’investimento ancora più delicato. Nonostante Pisacane lo abbia impiegato frequentemente, sia prima che dopo l’infortunio, il Cagliari non intende procedere a occhi chiusi verso il riscatto.
Napoli-Cagliari: lo scenario del rinegoziamento
Il nodo economico potrebbe sbloccarsi solo attraverso una revisione al ribasso della richiesta partenopea. Un abbassamento della cifra trasformerebbe il quadro: il Cagliari avrebbe margini concreti per confermare il giocatore. Diversamente, il centrocampista farà ritorno a Napoli, dove Conte dovrà decidere il suo futuro in una squadra dove lo spazio non abbonda.
Le prossime settimane definiranno il destino di Folorunsho. Se il Cagliari mantiene fermo il limite economico e il Napoli non scende dalla richiesta di 8 milioni, il calciomercato Napoli vedrà il rientro del centrocampista in organico. In caso contrario, la permanenza in Sardegna rappresenta l’opzione più probabile per tutte le parti in causa.