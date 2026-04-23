Mercato Napoli, il futuro di Lucca in bilico: l’addio per finanziare un colpo in attacco, il nome

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli per fare spazio a Gianluca Scamacca. Secondo Calciomercato.com, gli azzurri valutano una riorganizzazione offensiva che coinvolge il centravanti friulano e il bomber dell’Atalanta.

Lucca: l’investimento che delude, la cessione che conviene

Il Napoli ha speso per Lucca e il rendimento non ha soddisfatto le attese. La dirigenza partenopea sta cercando una nuova sistemazione all’attaccante, trasformando la situazione in opportunità di mercato. La cessione potrebbe generare risorse per altre operazioni in attacco, dove il direttore Giovanni Manna ha priorità concrete da affrontare.

Scamacca rappresenta un profilo seguito da anni dal Napoli, fin dai tempi in cui militava al Sassuolo. I tentativi passati non hanno dato frutti, ma secondo Calciomercato.com questa estate potrebbe essere diversa. La situazione dipende però da una variabile decisiva: il futuro di Romelu Lukaku. I rapporti tra il belga e la società non sono semplici e si cerca una soluzione che alleggerisca il bilancio.

Scamacca al Napoli: lo scenario concreto tra Rasmus Højlund

Uno scambio diretto Lucca-Scamacca è suggestivo ma complicato dal punto di vista operativo. Il vero asse del progetto offensivo azzurro ruota attorno a Rasmus Højlund, che ha convinto più di altri. Il danese ha mostrato cose importanti e salvo sorprese sarà il titolare della prossima stagione. Se Scamacca arrivasse, dovrebbe accettare un ruolo diverso, elemento che cozza con le sue ambizioni in Nazionale e il suo status di giocatore affermato.