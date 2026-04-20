Lukaku a Napoli: oggi è previsto un incontro, il punto de Il Mattino

Romelu Lukaku arriva a Castel Volturno con 25 giorni di ritardo e una frattura profonda (forse impossibile) da ricucire. Il belga, sbarcato ieri a Capodichino con volo privato, affronta oggi gli accertamenti medici e poi avrà un confronto che determinerà il suo futuro immediato al Napoli.

Lukaku e il ritorno a Napoli dopo un mese

Come rivela ‘Il Mattino’, l’attaccante (rimasto lontano da Napoli per circa quattro settimane) si presenterà oggi al centro sportivo con la mediazione di Federico Pastorello, il suo agente, conscio che la strada verso il reintegro è davvero difficile.

La società lo ha già dichiarato formalmente fuori rosa: si allenerà con il gruppo ma non sarà nemmeno in panchina nelle ultime cinque giornate di campionato. Sul piano fisico il mese di assenza potrebbe aver giovato a Lukaku.

Secondo quanto trapelato dalla Federazione belga, il giocatore ha lavorato intensamente sulla riabilitazione e ha fatto progressi significativi. Lo stesso CT Rudi Garcia non ha dubbi: convocherà Lukaku per il Mondiale nonostante non la stagione sottotono.

Conte e Lukaku: il chiarimento che manca da settimane

Quale è il vero nodo del conflitto? Non solo l’assenza di Lukaku dal gruppo, ma anche le scelte tecniche di Antonio Conte. Dopo il gol della vittoria a Verona, l’attaccante ha accumulato zero minuti. Questo silenzio tattico ha creato un clima di incomprensione tra il tecnico leccese e Big Rom.

Oggi gli accertamenti clinici forniranno una risposta sulle reali condizioni dell’attaccante. Ma il responso della società non sarà solo clinico: dipenderà anche da quale versione di Lukaku si presenterà davanti a Conte. La multa è certa ed eventuali scuse pubbliche potrebbero non bastare a cancellare lo strappo.

Un’altra possibilità concreta emerge dal punto fatto da ‘Il Mattino’: Lukaku potrebbe chiedere di tornare a Bruxelles per continuare la preparazione per conto suo, proprio come ha fatto nelle ultime settimane. Il Napoli difficilmente accetterà questa soluzione, ma tutto dipenderà dalle motivazioni mediche che verranno presentate durante la visita di oggi.

Nel frattempo, il verdetto sulla permanenza di Lukaku nel progetto azzurro dipenderà dall’esito di questi accertamenti e soprattutto dal confronto che avrà con la dirigenza nelle prossime ore.