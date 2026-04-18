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Lukaku, si avvicina il rientro: cosa farà il Napoli dopo il suo ritorno

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Lukaku, si avvicina il rientro: cosa farà il Napoli dopo il suo ritorno
Romelu Lukaku in azione con la maglia del Napoli. Foto: ANSA
Romelu Lukaku in maglia Napoli durante una partita, con sguardo concentrato in campo

Romelu Lukaku resterà escluso dalla rosa del Napoli al suo rientro in Italia, previsto per dopodomani. La decisione del club partenopeo è definitiva: l’attaccante ha violato le regole societarie curandosi in Belgio senza autorizzazione.

Lukaku e il Napoli: la rottura sulla gestione dell’infortunio

La frattura tra il belga e la società è netta. Durante l’ultima sosta per le Nazionali, Lukaku ha scelto di restare in patria per recuperare da un problema fisico, bypassando completamente il protocollo medico del Napoli. Come rivela Repubblica, questa scelta autonoma non è stata tollerata dalla dirigenza azzurra, che ha deciso di applicare una sanzione esemplare.

a posizione del club non ammette discussioni. Fuori rosa fino a fine stagione: questo il verdetto definitivo che attende il classe 1993 al suo rientro. Gli azzurri hanno scelto di mantenere fermezza sulla questione disciplinare, rifiutando qualsiasi negoziazione retroattiva. Il rientro del calciatore, quindi, non cambierà in alcun modo la linea del club.

Lo scenario futuro: Lukaku verso l’addio a giugno

Il calciomercato Napoli si prepara a una rivoluzione nei prossimi mesi. Con Lukaku escluso dalla rosa fino alla fine della stagione, la permanenza dell’attaccante oltre giugno è praticamente impossibile. La società non investirà energie nel recuperare una situazione ormai compromessa, preferendo orientarsi su alternative già a partire dal mercato di gennaio o comunque in vista della prossima sessione estiva.

Il rientro del belga in Italia segna il punto di non ritorno. Lukaku tornerà a Napoli, ma non come giocatore della prima squadra. La sua permanenza sarà gestita lontano dai riflettori, in attesa di una soluzione che inevitabilmente porterà verso la cessione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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