Lukaku, si avvicina il rientro: cosa farà il Napoli dopo il suo ritorno

Romelu Lukaku resterà escluso dalla rosa del Napoli al suo rientro in Italia, previsto per dopodomani. La decisione del club partenopeo è definitiva: l’attaccante ha violato le regole societarie curandosi in Belgio senza autorizzazione.
Lukaku e il Napoli: la rottura sulla gestione dell’infortunio
La frattura tra il belga e la società è netta. Durante l’ultima sosta per le Nazionali, Lukaku ha scelto di restare in patria per recuperare da un problema fisico, bypassando completamente il protocollo medico del Napoli. Come rivela Repubblica, questa scelta autonoma non è stata tollerata dalla dirigenza azzurra, che ha deciso di applicare una sanzione esemplare.
a posizione del club non ammette discussioni. Fuori rosa fino a fine stagione: questo il verdetto definitivo che attende il classe 1993 al suo rientro. Gli azzurri hanno scelto di mantenere fermezza sulla questione disciplinare, rifiutando qualsiasi negoziazione retroattiva. Il rientro del calciatore, quindi, non cambierà in alcun modo la linea del club.
Lo scenario futuro: Lukaku verso l’addio a giugno
Il calciomercato Napoli si prepara a una rivoluzione nei prossimi mesi. Con Lukaku escluso dalla rosa fino alla fine della stagione, la permanenza dell’attaccante oltre giugno è praticamente impossibile. La società non investirà energie nel recuperare una situazione ormai compromessa, preferendo orientarsi su alternative già a partire dal mercato di gennaio o comunque in vista della prossima sessione estiva.
Il rientro del belga in Italia segna il punto di non ritorno. Lukaku tornerà a Napoli, ma non come giocatore della prima squadra. La sua permanenza sarà gestita lontano dai riflettori, in attesa di una soluzione che inevitabilmente porterà verso la cessione.