LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bologna 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo

45′ – Concessi due minuti di recupero.

33′ – Ci prova il Bologna: il numero 10 rossoblù scarica un bel tiro verso la porta, ma Ferrante ribatte facilmente.

25′ – Napoli ancora pericoloso: Lo Scalzo vince un rimpallo sulla fascia sinistra e si accentra arrivando in area di rigore. L’ex Ascoli cerca la gioia personale, ignorando un libero Raggioli: deviazione del Bologna e chance sprecata.

15′ – Prima occasione per gli azzurrini: Barido si sposta la palla sul suo piede forte e prova ad impensierire Happonen, che lascia sfilare a lato senza troppi problemi.

1′ – Inizia il match

Intanto ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-5-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Garofalo; Colella, Genovese, Prisco, Lo Scalzo, Smeraldi; Barido, Raggioli

Bologna (3-5-2): Happonen; Papazov, Nesi, Tomasevic; Negri, N’Diaye, Nordvall, Lai, Ferrari; Libra, Rossitto

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 34ª giornata del campionato di Primavera 1 tra Napoli e Bologna. Tra poco le due squadre scenderanno in campo all’Arena G.Piccolo di Cercola. Il pareggio di Roma dà coraggio agli azzurrini, che non trovano il successo dallo scorso 7 marzo con il Sassuolo. Quella di oggi è una sfida da non fallire per i ragazzi di mister Rocco, ancora al 17º posto, in piena zona playout e a tre lunghezze proprio dai neroverdi. Non sarà, però, facile contro i rossoblù, avversario ostico e pienamente in corsa per i playoff.