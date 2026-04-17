Napoli-Lazio, in campo contro la discriminazione: bellissima iniziativa della società azzurra

SSC Napoli porta l’inclusione nel match Napoli-Lazio con un gesto concreto: i calciatori entreranno in campo accompagnati da bambini con background migratorio delle scuole cittadine.

Napoli-Lazio: il calcio come piattaforma di integrazione

Lo stadio diventa luogo di battaglia culturale. Non attraverso slogan, ma attraverso i volti dei bambini che cammineranno insieme ai giocatori, trasformando il calcio d’inizio in un momento di valore civile. L’iniziativa non è una semplice cerimonia pre-partita, ma è una scelta consapevole di utilizzare uno dei palcoscenici sportivi più importanti della città per lanciare un messaggio diretto sul contrasto alla discriminazione.

Il Comune di Napoli, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha collaborato all’individuazione delle associazioni e dei bambini coinvolti. Chiara Marciani, Assessora alle Politiche Sociali, ha sottolineato che: “Questa iniziativa vuole ribadire con forza il nostro impegno quotidiano contro ogni forma di discriminazione“, riconoscendo al calcio: “Un’enorme capacità di parlare alle persone e di trasmettere valori positivi“.

SSC Napoli e il messaggio di apertura della città

Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business del club, ha dichiarato: “SSC Napoli crede nel valore sociale del calcio e nella sua capacità di parlare a tutta la comunità”, e aggiunge: “Con questa iniziativa vogliamo ribadire un messaggio di inclusione“. I bambini rappresenteranno simbolicamente il volto autentico di una Napoli multiculturale dove le differenze diventano risorsa collettiva, non ostacolo.

Napoli si posiziona come comunità aperta e accogliente nel momento in cui lo sport raccoglie la sfida più importante: educare attraverso l’esempio. L’esperienza dei bambini nel Napoli-Lazio diventa indimenticabile non solo per loro, ma per chi assisterà a questo gesto. In uno stadio dove di solito dominano competizione e vittoria, entra prepotentemente il tema dell’integrazione e delle pari opportunità. La partita stessa passerà in secondo piano rispetto al messaggio che precederà il calcio d’inizio.

Questo approccio segna una linea di continuità nel calcio italiano: quando le istituzioni e i club scelgono di schierarsi pubblicamente contro la discriminazione attraverso gesti concreti, trasformano lo sport in strumento di coesione sociale.