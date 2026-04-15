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Napoli, e se Conte andasse via? C’è un nome che da anni stuzzica De Laurentiis

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Napoli, e se Conte andasse via? C’è un nome che da anni stuzzica De Laurentiis
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, gestisce la situazione Lukaku
Aurelio De Laurentiis, presidente Napoli, durante la gestione della situazione Lukaku

Gasperini rimane il candidato prioritario del Napoli in caso di addio di Conte. Secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis lo ha già contattato più volte durante le precedenti valutazioni tecniche.

Gasperini: il nome caldo per il dopo Conte

La possibilità che Conte lasci Napoli non è remota. Se dovesse accadere, la dirigenza partenopea non partirebbe da zero. Il tecnico dell’Atalanta rappresenta il profilo più appetibile sul mercato degli allenatori, avendo già sfiorato la panchina azzurra nel 2024 quando era in lizza insieme a Conte per la scelta finale. De Laurentiis non ha mai smesso di seguirlo: “è difficile non ripensare a Gasperini, l’uomo che nel 2024 è stato testa a testa con Conte per la panchina del Napoli e che Adl ha già avvicinato più volte”, scrive il Corriere dello Sport.

La strada verso Gasperini non presenta ostacoli insormontabili. L’allenatore bergamasco ha costruito un progetto solido in Lombardia, ma l’opportunità Napoli rappresenterebbe un salto qualitativo considerevole. La sua esperienza internazionale e la capacità di valorizzare i singoli giocatori combaciano perfettamente con le ambizioni del club partenopeo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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