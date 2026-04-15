Napoli, e se Conte andasse via? C’è un nome che da anni stuzzica De Laurentiis

Gasperini rimane il candidato prioritario del Napoli in caso di addio di Conte. Secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis lo ha già contattato più volte durante le precedenti valutazioni tecniche.
Gasperini: il nome caldo per il dopo Conte
La possibilità che Conte lasci Napoli non è remota. Se dovesse accadere, la dirigenza partenopea non partirebbe da zero. Il tecnico dell’Atalanta rappresenta il profilo più appetibile sul mercato degli allenatori, avendo già sfiorato la panchina azzurra nel 2024 quando era in lizza insieme a Conte per la scelta finale. De Laurentiis non ha mai smesso di seguirlo: “è difficile non ripensare a Gasperini, l’uomo che nel 2024 è stato testa a testa con Conte per la panchina del Napoli e che Adl ha già avvicinato più volte”, scrive il Corriere dello Sport.
La strada verso Gasperini non presenta ostacoli insormontabili. L’allenatore bergamasco ha costruito un progetto solido in Lombardia, ma l’opportunità Napoli rappresenterebbe un salto qualitativo considerevole. La sua esperienza internazionale e la capacità di valorizzare i singoli giocatori combaciano perfettamente con le ambizioni del club partenopeo.