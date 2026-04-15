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Caso Lukaku, frattura irreversibile: ecco cosa succederà

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Caso Lukaku, frattura irreversibile: ecco cosa succederà
Lukaku verso l'addio al Napoli. Fonte: ANSA
Romelu Lukaku in campo con la maglia del Napoli

Romelu Lukaku resta fermo in Belgio e il Napoli prepara la sua partenza anticipata. Come rivela Il Mattino, la frattura tra l’attaccante e il club è ormai irreversibile.

Lukaku: multa certa e addio anticipato alla stagione

La permanenza di Lukaku lontano da Napoli ha trasformato un’assenza in una crisi. Il club ha mantenuto il massimo riserbo per evitare scandali pubblici, ma dentro Castel Volturno la situazione è chiarissima: il belga non tornerà in campo questa stagione. Una multa a tre zeri è scontata, possibilmente versata in beneficenza dallo stesso giocatore. Conte ha deciso di escluderlo definitivamente dalle rotazioni. Non è una sospensione temporanea, ma una chiusura totale.

Antonio Conte si è sentito tradito dalla scelta di Lukaku di restare assente. Il tecnico ha il potere decisionale sulle sanzioni disciplinari e ha già fatto sapere che il numero 9 non avrà spazio fino al termine della stagione. Con poche partite ancora da giocare, il messaggio è univoco: la strada è segnata.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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