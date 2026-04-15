Caso Lukaku, frattura irreversibile: ecco cosa succederà

Romelu Lukaku resta fermo in Belgio e il Napoli prepara la sua partenza anticipata. Come rivela Il Mattino, la frattura tra l’attaccante e il club è ormai irreversibile.

Lukaku: multa certa e addio anticipato alla stagione

La permanenza di Lukaku lontano da Napoli ha trasformato un’assenza in una crisi. Il club ha mantenuto il massimo riserbo per evitare scandali pubblici, ma dentro Castel Volturno la situazione è chiarissima: il belga non tornerà in campo questa stagione. Una multa a tre zeri è scontata, possibilmente versata in beneficenza dallo stesso giocatore. Conte ha deciso di escluderlo definitivamente dalle rotazioni. Non è una sospensione temporanea, ma una chiusura totale.

Antonio Conte si è sentito tradito dalla scelta di Lukaku di restare assente. Il tecnico ha il potere decisionale sulle sanzioni disciplinari e ha già fatto sapere che il numero 9 non avrà spazio fino al termine della stagione. Con poche partite ancora da giocare, il messaggio è univoco: la strada è segnata.