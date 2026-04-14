Nazionale, Trevisani sgancia la bomba: “Mi è arrivato un messaggio”

La stagione volge al termine, ma il campionato è ancora lungo. Non per il Napoli, forse, che ha visto sfumare gran parte della speranza accumulata per la corsa Scudetto. L’altro tema del momento, infatti, è il futuro della Nazionale. Nel calderone di notizie c’è finito Antonio Conte, accostato alla panchina azzurra. Riccardo Trevisani, però, ha rivelato un’indiscrezione importante: Allegri allenatore, Ranieri direttore tecnico e Malagò presidente federale. Il giornalista precisa di non poterne confermare l’attendibilità ma definisce il messaggio esatto ricevuto.

Allegri CT: l’indiscrezione che arriva dalle stanze della FIGC

La configurazione della Nazionale italiana potrebbe stravolgere completamente nei prossimi mesi. Trevisani, intervenuto a Radio Manà Manà Sport, ha diffuso una voce precisa sugli assetti futuri: “Malagò Presidente Federale, Ranieri Direttore Tecnico e Allegri come allenatore. Ve la giro esattamente come mi è arrivata”. Il giornalista ha sottolineato il carattere non verificato dell’informazione, descrivendola come il messaggio con cui si è svegliato. Pur senza certezze, la combinazione di tre figure di spessore disegna uno scenario completamente diverso dall’attuale gestione federale.

L’ipotesi solleva interrogativi sulla direzione che la FIGC intende prendere. La scelta di affiancare Allegri a Ranieri comporterebbe un cambio radicale di filosofia rispetto alle attuali dinamiche. Allegri rappresenterebbe una soluzione di esperienza consolidata. Ranieri, con il suo background internazionale, potrebbe fungere da filtro tattico e gestionale tra federazione e panchina. La questione centrale rimane però il timing: quando questa operazione potrebbe concretizzarsi e sotto quali circostanze.

Ranieri e la Roma: il sospetto dopo il Pisa

Trevisani ha commentato anche le recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri prima della sfida contro il Pisa, escludendo però interpretazioni maliziose. “Non posso pensare che Ranieri possa fare una cosa negativa per la Roma per avere una via d’uscita in chiave Nazionale”, ha precisato il giornalista. Tuttavia, riconosce che le parole del dirigente giallorosso su Gasperini hanno lasciato il segno: quella prestazione è rimasta nella percezione generale come potenziale autogol. La coincidenza tra il momento critico in campionato e il presunto interessamento della Nazionale ha inevitabilmente alimentato speculazioni, anche se Trevisani respinge questa lettura.

Il giornalista ha però espresso un giudizio netto sulla fattibilità di questo scenario: il calcio italiano non può ripartire da una figura settantacinquenne come punto di partenza per una ricostruzione. Questa posizione sottolinea come, indipendentemente dall’indiscrezione, esista una questione più profonda sulla gestione generazionale della Nazionale. L’esperienza di Ranieri non basta a coprire dinamiche anagrafiche che la comunità calcistica italiana sente come problema strutturale.

Se la configurazione Allegri-Ranieri-Malagò dovesse concretizzarsi, il prossimo ciclo della Nazionale sarebbe caratterizzato da una continuità gestionale di alto livello ma con scadenze temporali limitate. Allegri avrebbe il compito di ricostruire un progetto competitivo in vista dei prossimi impegni internazionali, mentre Ranieri potrebbe garantire la stabilità amministrativa necessaria. Il mercato della Nazionale italiana, intanto, rimane in attesa di chiarimenti ufficiali dalla FIGC.