Napoli, sfuma un colpo? La richiesta blocca tutto

Exequiel Zeballos sfuma dal mercato azzurro: il Boca Juniors chiede circa 15 milioni, cifra che il Napoli rifiuta categoricamente considerando lo svincolo imminente del talento argentino.

Zeballos e il Boca: richiesta economica che blocca tutto

La trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per portare Zeballos in Italia ha subito una brusca frenata. Secondo quanto riferisce Kiss Kiss, il club argentino pretende una somma importante che De Laurentiis non intende riconoscere. Il motivo della resistenza azzurra è semplice: il calciatore si svincola a breve, rendendo quella richiesta economica del tutto spropositata. Giovanni Manna aveva già comunicato al rappresentante dell’esterno offensivo l’esistenza di un’offerta formale, ma lo stallo negoziale ha bloccato tutto.

Quale scenario rimane aperto per il Napoli? La finestra invernale. Se il Boca continuerà a chiedere cifre fuori mercato durante il calciomercato estivo, gli azzurri potranno tentare l’assalto a gennaio, quando Zeballos potrebbe aver raggiunto lo status di svincolato o sarà molto più vicino a quella condizione. L’argentino non ha raggiunto l’accordo per il prolungamento con il Boca e questa è la chiave di volta dell’intera vicenda.

Zeballos, il talento del Boca che aspetta il Napoli

Cresciuto nel vivaio del Boca dal 2014, Zeballos rappresenta uno dei prospetti più interessanti del panorama argentino. Il suo profilo ha attirato l’attenzione di Manna, che vede nell’esterno offensivo una soluzione moderna per l’attacco partenopeo. La mancata intesa contrattuale con il club di Buenos Aires trasforma il calciatore in un’occasione di mercato potenziale, purché il Napoli sappia attendere il momento giusto.

L’affare per giugno diventa complicato con le pretese attuali del Boca. Tuttavia, il panorama cambia radicalmente da gennaio in avanti. A quel punto, Zeballos potrebbe indossare la maglia azzurra senza che il Napoli debba versare le cifre richieste oggi. La strategia della società partenopea è chiara: non cedere al ricatto economico, ma monitorare costantemente l’evoluzione della situazione contrattuale del giocatore argentino.