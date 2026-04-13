Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, sfuma un colpo? La richiesta blocca tutto

di
Napoli, sfuma un colpo? La richiesta blocca tutto
Antonio Conte in panchina durante Napoli-Milan. Foto: ANSA
Antonio Conte in panchina durante Napoli-Milan, il tecnico azzurro frena sullo scudetto dopo la vittoria

Exequiel Zeballos sfuma dal mercato azzurro: il Boca Juniors chiede circa 15 milioni, cifra che il Napoli rifiuta categoricamente considerando lo svincolo imminente del talento argentino.

Zeballos e il Boca: richiesta economica che blocca tutto

La trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per portare Zeballos in Italia ha subito una brusca frenata. Secondo quanto riferisce Kiss Kiss, il club argentino pretende una somma importante che De Laurentiis non intende riconoscere. Il motivo della resistenza azzurra è semplice: il calciatore si svincola a breve, rendendo quella richiesta economica del tutto spropositata. Giovanni Manna aveva già comunicato al rappresentante dell’esterno offensivo l’esistenza di un’offerta formale, ma lo stallo negoziale ha bloccato tutto.

Quale scenario rimane aperto per il Napoli? La finestra invernale. Se il Boca continuerà a chiedere cifre fuori mercato durante il calciomercato estivo, gli azzurri potranno tentare l’assalto a gennaio, quando Zeballos potrebbe aver raggiunto lo status di svincolato o sarà molto più vicino a quella condizione. L’argentino non ha raggiunto l’accordo per il prolungamento con il Boca e questa è la chiave di volta dell’intera vicenda.

Zeballos, il talento del Boca che aspetta il Napoli

Cresciuto nel vivaio del Boca dal 2014, Zeballos rappresenta uno dei prospetti più interessanti del panorama argentino. Il suo profilo ha attirato l’attenzione di Manna, che vede nell’esterno offensivo una soluzione moderna per l’attacco partenopeo. La mancata intesa contrattuale con il club di Buenos Aires trasforma il calciatore in un’occasione di mercato potenziale, purché il Napoli sappia attendere il momento giusto.

L’affare per giugno diventa complicato con le pretese attuali del Boca. Tuttavia, il panorama cambia radicalmente da gennaio in avanti. A quel punto, Zeballos potrebbe indossare la maglia azzurra senza che il Napoli debba versare le cifre richieste oggi. La strategia della società partenopea è chiara: non cedere al ricatto economico, ma monitorare costantemente l’evoluzione della situazione contrattuale del giocatore argentino.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie